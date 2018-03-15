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"Я свабодны": хит Кипелова спели на белорусском

16.03.2018 11:25 — Разное | Tut.by  
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Фолк-группа Pawa вместе с оперными певцами Ильей Сильчуковым и Ольгой Вашкевич записала белорусский кавер на песню «Я свободен» — одну из самых известных композиций Валерия Кипелова. Акция приурочена к большому юбилейному концерту группы «Кипелов», который состоится 31 марта во Дворце спорта.


В Минск «Кипелов» привезет лучшие песни и новый альбом «Звезды и кресты». Это первый приезд коллектива в столицу Беларуси за 5 лет. Лидер группы белорусскую версию «Я свободен» уже слышал и оценил ее положительно.

— Прочтение Pawa мне понравилось, — говорит Валерий Кипелов. — Хорошо, когда кавер-версии достойно сделаны. А это именно тот случай.

Текст песни на белорусский перевел фолк-музыкант Виталь Воронов. Аранжировку и инструментальные партии записала группа Pawa, которая сочетает в своем творчестве фолк, рок и электронику. Для лидера коллектива кавер стал возвращением в юношество.

— Кипелов для меня был фигурой номер один, когда еще подростком в 90-х я увлекся рок-музыкой, — рассказывает Юрий Панкевич из Pawa. — Я покупал его записи еще в составе «Арии» на кассетах, у меня была вся атрибутика того времени: черный рюкзак с надписью «Я свободен», берцы и косуха из кожзама. Все песни и тексты были заучены наизусть и пережиты. И, кстати, это был мой первый рок-концерт — помню, что проходил он в цирке. Так что с удовольствием схожу послушать Валерия и сейчас.

Ведущую партию вокала в белорусской версии «Я свободен» исполнил Илья Сильчуков — один из лучших оперных баритонов Беларуси, солист Национального академического Большого театра Беларуси, приглашенный солист ведущих оперных театров Италии, Германии, Бельгии, Франции, Израиля, Чехии, Словакии, Польши, Эстонии и других стран.

— У Валерия безграничный голос, за которым угнаться очень сложно даже профессиональным оперным певцам. Я прекрасно помню, как по его записям учились теноры в нашем колледже при консерватории. Да и сама песня требует широкого дыхания и длинной кантилены, поэтому спеть ее очень непросто, — говорит Сильчуков. — Но все же одна из изюминок нашей версии — женский вокал Ольги Вашкевич, моей коллеги по Большому театру Беларуси.

ГРУППА «КИПЕЛОВ»

«15 лет группе и новый альбом»

31 марта — Минск, Дворец спорта — 20.00

Билеты: от 63 руб, фан-зона — 73 руб

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Фолк-группа Pawa вместе с оперными певцами Ильей Сильчуковым и Ольгой Вашкевич записала белорусский кавер на песню "Я свободен" - одну из самых известных композиций...

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