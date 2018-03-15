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Лукашенко посетит одну из частей внутренних войск в Минске
Президент Беларуси посетит войсковую часть 5448 в Минске.
Посещение приурочено к 100-летию со дня образования внутренних войск МВД, сообщает
Александр Лукашенко выслушает доклад о том, как выполняются его поручения в вопросах усовершенствования служебно-боевой деятельности.
Панируется также, что президент ознакомится с условиями быта и досуга военнослужащих, посетит класс спецподготовки. В части главе государства продемонстрируют образцы военной техники, одежду и экипировку военнослужащих внутренних войск.
Его ознакомят с организацией занятий по служебной подготовке.
Внутренние войска были основаны 18 марта 1918 года, в этот день в Витебске была образована конвойная добровольная команда из 23 человек.
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Президент Беларуси посетит войсковую часть 5448 в Минске.
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