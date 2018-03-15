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"Масштаб проблемы катастрофически велик". В Могилеве собирают подписи за ремонт дорог

16.03.2018 11:56 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве автомобилисты создали петицию и будут собирать подписи на улицах города, чтобы подать жалобу на администрацию города. «Мы считаем, что городские власти не справляются с задачей содержания дорог, […] совершают должностные преступления в виде нарушения технологий ремонта дорог, срыва сроков реконструкции, нерационального использования материалов, техники и рабочей силы», говорится в петиции.


Яма на мосту через реку Дебря на проспекте Мира в районе администрации Ленинского района. Мост ремонтировали меньше года назад — в марте-мае 2017-го. Фото: Серёжка Ковалёв, vk.com/ilovemogilev

В соцсетях могилевчане делятся фотографиями дорог в городе и обсуждают, какие из них больше всего разбиты. В топ «самых дырявых» улиц входят Белинского, Симонова, Островского, Крупской, Криулина, бульвар Непокоренных, проспекты Шмидта и Космонавтов.

Например, так ездит транспорт по улице Белинского. Видео снял Артем Кокин.

— Инициативной группе движения «За дороги Могилева» в большом количестве и со всех районов города поступают просьбы о помощи в решении проблемы состояния дорог и дворовых территорий, — говорит руководитель инициативы Илья Полонников. — По мере возможности мы стараемся всем помогать — делом или советом, не суть. Важно то, что масштаб этой проблемы очень велик. Я бы сказал, катастрофически велик!


Улица Белинского. Фото: Артем Кокин, vk.com/ilovemogilev

Бульвар Непокоренных. Фото: Андрей Фильян, vk.com/ilovemogilev

Автомобилисты Могилева считают, что качество ямочного ремонта и укладки нового асфальта в городе находится на очень низком уровне. Они собирают подписи под петицией, чтобы отправить жалобу контролирующим органам республиканского уровня.

На следующей неделе, по словам Ильи Полонникова, будут собирать подписи под обращением к властям Могилева с просьбой привести в порядок дороги города.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве автомобилисты создали петицию и будут собирать подписи на улицах города, чтобы подать жалобу на администрацию города.

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