Хотели продать квартиру цивилизованно и выяснили: банки берут до 3% комиссий от суммы сделки

Семья из Минска выставила на продажу свою квартиру. В процессе выяснили: с тех, кто не обладает определенными познаниями, банки могут «содрать» до 3% от стоимости квартиры в качестве своих комиссий. И вынуждены были отказаться от покупателя с кредитом.

«Мы выставили свою квартиру на продажу без посредников. В Беларуси запрещены расчеты в иностранной валюте, курс более-менее стабилен. Чтобы не производить наличные расчеты, не проверять подлинность банкнот, не ходить с крупной суммой денег на руках, решили открыть счет в банке в белорусских рублях, на который покупатель и переведет средства.

И вот на стадии открытия счета нас ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что почти все наши банки за открытие счета не берут никаких средств, но у них есть комиссии при обналичивании. В разных банках комиссии колеблются от 2,5 до 3% от суммы».

Написавшие отмечают, что обошли не все банки, но в большинстве им говорили: придется оплатить обналичивание.

«Наш покупатель собирался докредитоваться в Белагропромбанке. Выяснилось, что у нас как у продавца должен быть обязательно открыт счет только в их банке, без этого банк просто не выдаст кредит! Кредитные средства зачисляются исключительно на этот счет. Обналичивание стоит 3%!».

Эта информация показалась страшилкой. Мы перезвонили в Белагропромбанк и уточнили, как с нами, продавцами, будет рассчитываться покупатель, который докредитовывается в этом банке. Оказалось, все верно: мы обязаны открыть там текущий счет (за три рубля), покупатель перечислит туда свои деньги, после этого банк на наш счет — кредитные. А мы за обналичивание всей суммы заплатим 3%.

Вариант перевести со своего счета полученные деньги на счет в банке, где нет таких комиссий за обналичивание, оказался тоже платным. 2% от суммы. Правда, нам посоветовали прийти в то отделение банка, где покупатель будет брать кредит, и уточнить, можно ли к нашему текущему счету сделать карточку. Обналичивание с карт-счета, по идее, должно быть бесплатным. Но «уточнить это можно только у специалиста банка».

Флагманы ипотечного кредитования — не только Белагропромбанк, но и Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк. Мы решили выяснить, какие комиссии там есть. Звонили в банки как продавцы квартиры, чей покупатель докредитовывается в этих банках.

Беларусбанк

Консультант по телефону сообщил: текущий счет продавец открывает бесплатно, и свои средства покупатель перечисляет ему тоже бесплатно. Но за зачисление кредитных средств на текущий счет продавца банк возьмет с кредитополучателя 3%. То есть, если покупатель докредитовывается на 50 тысяч рублей, 1500 рублей возьмут в качестве комиссии. Снять со счета деньги продавец сможет бесплатно.

БПС-Сбербанк

Открыть текущий счет тут стоит 15 рублей. За то, что на счет продавца покупатель перечислит деньги (кредитные и свои), продавец должен заплатить 2%. Это называется комиссией за зачисление. То есть от 100 тысяч рублей банк отнимет свои две тысячи.

Но если продавец откроет счет в другом банке, то там комиссия за начисление может быть другой и даже нулевой — в зависимости от тарифов банка. Покупатель за перевод средств от комиссий освобожден.

Об этом, кстати, написала нам семья продавцов. Им удалось отыскать такой банк, который не берет деньги за зачисление.

Белинвестбанк

Открытие счета — бесплатно, перевод для покупателя — бесплатно. А вот снять деньги продавцу в первые 90 дней после получения средств обойдется в 2,5% (по истечении этого срока — опять же бесплатно). Перевод средств на счет в другом банке обойдется в 1 рубль 50 копеек вне зависимости от суммы.

И тут снова важный момент — банк, в котором открыт другой счет продавца, не должен брать комиссий за зачисление средств и обналичивание.

Белгазпромбанк

Специалисты рекомендуют открыть карт-счет с карточкой к нему. Это бесплатно. За перечисление средств на карточку отправитель (покупатель) должен будет заплатить 0,5% от суммы, но не более 50 рублей. Деньги с карточки снимаются без комиссий.

Продавцу придется быть очень внимательным

«Хотим отметить, что недобросовестные покупатели могут знать про комиссии банка за зачисление либо обналичивание. У нас, когда вставал вопрос о том, что на 3% будет увеличена стоимость квартиры, раз мы их не получим, многие сразу отказывались от сделки. Мы вынуждены были отказаться от покупателя с кредитом, — пишут минчане. — Нашли банк, в котором открыть карт-счет можно за символические деньги, и снять наличные тоже можно без комиссий. И продали квартиру тому, кто обошелся без кредита».