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Жесткое ДТП под Барановичами: у Renault вырвало двигатель, водителя и его жену выбросило из салона

16.03.2018 11:53 — Разное | Tut.by  
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Водитель легковушки погиб, его жена получила тяжелейшие травмы в аварии, которая произошла 16 марта, около 02.55, в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 25-летний водитель Renault ехал по трассе Р4 Барановичи — Ляховичи. На 7-м километре дороги на закруглении влево он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением автомобиля. «Машина выехала за пределы проезжей части, съехала на правую обочину, после чего еще около 70 метров ее несло юзом, затем она опрокинулась. От удара у автомобиля вырвало двигатель, а водителя и пассажира выбросило из салона», — рассказали в ГАИ.



В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а его 30-летняя жена получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.

 
 
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В результате аварии мужчина погиб, женщина получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована.

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