Жесткое ДТП под Барановичами: у Renault вырвало двигатель, водителя и его жену выбросило из салона

Водитель легковушки погиб, его жена получила тяжелейшие травмы в аварии, которая произошла 16 марта, около 02.55, в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 25-летний водитель Renault ехал по трассе Р4 Барановичи — Ляховичи. На 7-м километре дороги на закруглении влево он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением автомобиля. «Машина выехала за пределы проезжей части, съехала на правую обочину, после чего еще около 70 метров ее несло юзом, затем она опрокинулась. От удара у автомобиля вырвало двигатель, а водителя и пассажира выбросило из салона», — рассказали в ГАИ.









В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а его 30-летняя жена получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.