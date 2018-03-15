Наверняка у вас есть мебель, которая вам уже не кажется современной и красивой. Но как можно выбросить на свалку старенький комод или буфет, который стал практически членом семьи? Значит, нужно подарить ему вторую жизнь — внешний вид даже самого старого комода можно изменить до неузнаваемости.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 идеи как обновить бабушкин комод до неузнаваемости Не спешите выбрасывать на свалку винтажную мебель. Есть и идеи, как ее отреставрировать.

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