ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

4 идеи как обновить бабушкин комод до неузнаваемости

16.03.2018 11:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Наверняка у вас есть мебель, которая вам уже не кажется современной и красивой. Но как можно выбросить на свалку старенький комод или буфет, который стал практически членом семьи? Значит, нужно подарить ему вторую жизнь — внешний вид даже самого старого комода можно изменить до неузнаваемости.

Видео DIY Hometalk.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не спешите выбрасывать на свалку винтажную мебель. Есть и идеи, как ее отреставрировать.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Что способствовало росту реальных доходов белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика