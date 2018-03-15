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Эксперт назвал самый переоцененный российский танк
Российский танк Т-80 — наглядный пример того, как тяжелобронированная боевая машина может скрывать серьезные недостатки,
Т-80 был последним спроектированным танком в Советском Союзе. Машина оснащалась газотурбинным двигателем, позволяющим развивать максимальную скорость в 70 км/ч, удельная мощность составляла 25,8 л.с. на тонну. Это делало Т-80 самым быстрым и маневренным танком из всех, что выпускались в 80-х годах прошлого века.
Из-за этих проблем в ноябре 1975 года бывший тогда министром обороны Андрей Гречко запретил производство этих танков. Однако его преемник Дмитрий Устинов восстановил выпуск Т-80. Когда случилась чеченская война, танкисты не были обучены воевать в этих танках и не знали об их аппетите, поэтому иногда полностью сжигали запас топлива на холостом ходу.
Автор материала, эксперт С.К. Ау-Йонг (S.K. Au-Yeong) утверждает, что Т-80 уничтожались боевиками при помощи гранатометов РПГ-7 В и РПГ-18. Башни этих машин срывало при детонации боекомплекта.
При этом более дешевые машины — Т-72А и Т-72Б имели большую устойчивость в случае бокового попадания: для автоматического заряжания использовалось горизонтальное расположение боеприпасов, которые находились ниже ободьев опорных катков.
Другой существенный недостаток Т-80 — минимальные углы вертикального возвышения и склонения орудия. Невозможно было вести огонь с верхних этажей зданий или из подвалов.
Одной же из главных причин потерь стала слабая выучка экипажей и плохая тактика действий. Россия так торопилась начать боевые действия, что танки Т-80БВ вошли в Грозный, не заполнив взрывчаткой контейнеры динамической защиты, что сделало эту защиту бесполезной. Ходили слухи, что солдаты даже продавали взрывчатку из реактивной брони, чтобы заработать дополнительные деньги к своему скудному денежному содержанию.
После крушения Советского Союза дизельная модификация Т-80УД стала недоступна для России — завод в Харькове, где производился танк, стал собственностью Украины. Завод в Омске, где делали Т-80У, оказался банкротом, тогда как ленинградский ЛКЗ уже не выпускал более раннюю модель Т-80БВ.
Поэтому Россия не использовала Т-80 во второй чеченской войне в 1999—2000 годах и, по имеющейся в открытых источниках информации, не применяла их в ходе конфликта с Грузией в 2008 году.
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Т-80 уничтожались боевиками при помощи гранатометов РПГ-7 В и РПГ-18.
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