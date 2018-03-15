Эксперт назвал самый переоцененный российский танк

Российский танк Т-80 — наглядный пример того, как тяжелобронированная боевая машина может скрывать серьезные недостатки, пишет The National Interest. Издание утверждает, что российское командование считало Т-80 высококлассным танком, но возложенные на него надежды не оправдались: в первую чеченскую эти машины понесли потери в боях от боевиков, оснащенных легким противотанковым оружием.



Танк Т-80БВ. Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org

Т-80 был последним спроектированным танком в Советском Союзе. Машина оснащалась газотурбинным двигателем, позволяющим развивать максимальную скорость в 70 км/ч, удельная мощность составляла 25,8 л.с. на тонну. Это делало Т-80 самым быстрым и маневренным танком из всех, что выпускались в 80-х годах прошлого века.

Однако стоимость танка была очень высока, а сам танк потреблял много топлива. Еще газотурбинные двигатели были чувствительны к грязи и пыли.

Из-за этих проблем в ноябре 1975 года бывший тогда министром обороны Андрей Гречко запретил производство этих танков. Однако его преемник Дмитрий Устинов восстановил выпуск Т-80. Когда случилась чеченская война, танкисты не были обучены воевать в этих танках и не знали об их аппетите, поэтому иногда полностью сжигали запас топлива на холостом ходу.



Фото: mybb.ru

Автор материала, эксперт С.К. Ау-Йонг (S.K. Au-Yeong) утверждает, что Т-80 уничтожались боевиками при помощи гранатометов РПГ-7 В и РПГ-18. Башни этих машин срывало при детонации боекомплекта.

При этом более дешевые машины — Т-72А и Т-72Б имели большую устойчивость в случае бокового попадания: для автоматического заряжания использовалось горизонтальное расположение боеприпасов, которые находились ниже ободьев опорных катков.

Другой существенный недостаток Т-80 — минимальные углы вертикального возвышения и склонения орудия. Невозможно было вести огонь с верхних этажей зданий или из подвалов.

Одной же из главных причин потерь стала слабая выучка экипажей и плохая тактика действий. Россия так торопилась начать боевые действия, что танки Т-80БВ вошли в Грозный, не заполнив взрывчаткой контейнеры динамической защиты, что сделало эту защиту бесполезной. Ходили слухи, что солдаты даже продавали взрывчатку из реактивной брони, чтобы заработать дополнительные деньги к своему скудному денежному содержанию.

После крушения Советского Союза дизельная модификация Т-80УД стала недоступна для России — завод в Харькове, где производился танк, стал собственностью Украины. Завод в Омске, где делали Т-80У, оказался банкротом, тогда как ленинградский ЛКЗ уже не выпускал более раннюю модель Т-80БВ.

Поэтому Россия не использовала Т-80 во второй чеченской войне в 1999—2000 годах и, по имеющейся в открытых источниках информации, не применяла их в ходе конфликта с Грузией в 2008 году.