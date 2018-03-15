Самолет с крупнейшим в мире реактивным двигателем совершил первый полет

Самолет с самым большим турбинным двигателем впервые испытали в полете. Ширина двигателя почти равна ширине фюзеляжа Boeing 737, пишет popmech.ru.

Модель GE9X, созданная для самолетов Boeing 777X, имеет композитный пропеллер диаметром 3,4 метра, его воздухозаборник достигает 4,5 метра. Двигатель настолько большой, что его установка на крыло кардинально отличается от обычной процедуры, так как иначе он будет задевать землю.

Хотя GE9X спроектирован для Boeing 777X, первый тестовый полет с новым двигателем был осуществлен на летающей лаборатории Boeing 747−400. Полет продлился более четырех часов. Команда провела все необходимые испытания и оценила ряд систем, готовясь к будущим полетам.

У компании уже есть заказы на примерно 700 двигателей GE9X, первые экземпляры она планирует поставить на 777Х уже в этом году.