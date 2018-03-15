Что способствовало росту реальных доходов белорусов?

Эксперты отмечают, что увеличение зарплат едва ли можно назвать обоснованным – они росли с применением административных рычагов. Это повышает инфляционные риски и создает предпосылки для ослабления белорусского рубля.

В январе 2018 года реальные доходы населения в Беларуси выросли на 7,8% . Росту реальных доходов способствовало несколько факторов.

Во-первых, нужно учитывать эффект низкой базы: до этого на протяжении нескольких лет реальные доходы значительно сокращались (в январе 2017 – на 4,5%, в январе 2016 – на 5,1%). А в 2017 году в экономике наметились положительные тенденции, которые отразились в том числе и на доходах населения.

Также росту реальных доходов способствовало замедление инфляции, поскольку этот показатель рассчитывается с учетом индекса потребительских цен. В январе 2018 года инфляция в годовом выражении составила 4,5%, в то время как в январе 2017 года – 9,5%. Как видим, рост цен замедлился более чем в два раза.

При этом главным фактором, обеспечившим рост реальных доходов, стал рост заработных плат. Это видно в том числе и из структуры доходов: в январе 2018 года доля оплаты труда составила 63,6%, при том что годом ранее показатель находился на уровне 60%. Доли других составляющих при этом снизились: доля доходов от предпринимательской деятельности упала с 8,2% до 7,4%, доля трансфертов населению сократилась с 25,6% до 24,5%, доля прочих доходов снизилась с 6,2% до 4,5%.

В январе 2018 года средняя зарплата в Беларуси составила 859 рублей – это на 138,3 рубля или на 19,2% больше, чем годом ранее. При этом в реальном выражении, с поправкой инфляцию, средняя зарплата прибавила 13,8%.

С учетом того что производительность труда за аналогичный период выросла всего на 3,6%, такой рост едва ли можно назвать обоснованным – зарплаты росли с применением административных рычагов.

Это повышает инфляционные риски и создает предпосылки для ослабления белорусского рубля. Кроме того, возрастает неравенство между различными социальными группами: в частности, темпы роста пенсий значительно отстают от темпов роста заработных плат. В январе 2018 года рост пенсий в реальном выражении составил всего 1,3% (при росте реальных зарплат на 13,8%).

В результате соотношение средней пенсии к средней зарплате в январе 2018 года упало до 36,6% (с 41,2% годом ранее).

Эксперт: Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)