Лукашенко посетит одну из частей внутренних войск в Минске

Президент Беларуси посетит войсковую часть 5448 в Минске.

Посещение приурочено к 100-летию со дня образования внутренних войск МВД, сообщает БЕЛТА .

Александр Лукашенко выслушает доклад о том, как выполняются его поручения в вопросах усовершенствования служебно-боевой деятельности.

Панируется также, что президент ознакомится с условиями быта и досуга военнослужащих, посетит класс спецподготовки. В части главе государства продемонстрируют образцы военной техники, одежду и экипировку военнослужащих внутренних войск.

Его ознакомят с организацией занятий по служебной подготовке.

Внутренние войска были основаны 18 марта 1918 года, в этот день в Витебске была образована конвойная добровольная команда из 23 человек.

Напомним, 12 марта в Беларуси по поручению президента госсекретариат службы безопасности начал комплексную проверку Вооруженных сил страны.