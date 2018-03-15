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Малкин третий раз в карьере преодолел отметку в 40 шайб в чемпионатах НХЛ

16.03.2018 12:15 — Разное | Tut.by  
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин третий раз в карьере достиг рубежа в 40 голов и улучшил свои позиции в борьбе за личные призы, сообщает официальный сайт НХЛ.


Евгений Малкин. Фото: Reuters

В споре бомбардиров в нынешнем чемпионате НХЛ он сократил отставание от Никиты Кучерова (91) до двух очков, а в снайперской гонке за «Морис Ришар Трофи» воспользовался молчанием не забивших в четверг Овечкина (42) и Патрика Лайне (41), приблизившись к ним вплотную.

Малкин проводит один из лучших сезонов в карьере и претендует на звание MVP.

Минувшей ночью в победном матче против «Монреаля» (5:3) Евгений Малкин заработал 2 (1+1) результативных очка и назван второй звездой поединка.

 
 
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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин третий раз в карьере достиг рубежа в 40 голов и улучшил свои позиции в борьбе за личные призы.

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