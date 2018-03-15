Театральный проект «HomoCosmos», известный своими спектаклями на табуированные темы «Камера, которую дала мне мать» и «Бог щекотки», готовит очередную постановку с социальным подтекстом. На этот раз в центре внимания — отношение к беременности и родам. 29 и 30 марта в культурном центре «Оk16» пройдут премьерные показы спектакля «Раскрытие» .





Выбор темы для спектакля оказался неслучайным. Невнимательное и нередко неуважительное отношение к женщинам в процессе беременности и родов, непонимание и пренебрежение, проявляемые как медицинскими работниками и обществом, так семьей и близкими стало, к сожалению, зачастую нормой, а не исключением. Естественный, казалось бы, процесс стал выступать активатором конфликтных ситуаций в социуме. Создатели проекта решили разобраться, в какой момент все пошло не так и как преодолеть психологический и эмоциональный барьер по отношению к беременным женщинам:

— Мы учимся быть толерантными к сексуальным меньшинствам, к людям любого цвета кожи, к представителям того или иного вероисповедания, но, толерантны ли мы к беременной женщине — вопрос спорный.





Идея спектакля вынашивалась больше положенного срока — от режиссера Натальи Левановой и автора пьесы Алены Иванюшенко потребовалось немало времени, чтобы понять, какой должна быть эта постановка. Поделиться сокровенным со зрителем и быть при этом услышанным — создатели, испытав радость материнства либо так или иначе соприкоснувшись с темой, а также собрав реальные истории рожавших и нерожавших женщин, ставят задачу не из легких:

— Для одних — это радость, для других — облегчение, для третьих — трагедия, для четвертых — невозможность… Этот спектакль станет не столько разговором на тему родов как таковых, но больше на тему отношений между мужчиной и женщиной, отношений беременной женщины с близкими и чужими ей людьми. И еще в большей степени — о возможности каждого человека выбирать тот путь, который он (-а) готов пройти, о человеческом внимании друг к другу, о ценности этого внимания и его тотальном недостатке. Ведь рождение — праздник появления нового человека, радость прикосновения к новому миру. Об этом нужно помнить, — делится режиссер Наталья Леванова.





Понимание проблемы и способность донести до зрителя поставленную задачу стали решающим фактором при подборе актеров. В спектакле задействованы: Елена Зуй-Войтеховская (Белорусский государственный молодежный театр); Кристина Дробыш (Национальный академический театр имени Янки Купалы); Екатерина Бондарева (актриса театра и кино); Максим Дубовский (Белорусский государственный молодежный театр).

Вживаться в новую для себя роль, диктуемую игрой, героям и зрителям поможет сценография, важной составляющей которой станет анимация и мультимедиа контент. За художественно-постановочную часть отвечают Ирина Комиссарова, молодой сценограф из Литвы, которая к тому же успела поработать главным художником в Могилёвском областном драматическим театре, и Варфаламей Курага (Беларусь-США), художник-аниматор, режиссер, VFX-супервайзер, обладатель многих международных наград, включая номинацию на премию «ОСКАР».

Постановка осуществляется на экспериментальной площадке «Ok16» (ул.Октябрьская, 16), что позволяет зрителям с разными точками зрения объединяться для диалога и дискуссий, которые являются неотъемлемой частью проекта «HomoCosmos».

Когда: 29 и 30 марта Где: культурный центр «Ок 16» Сколько: 10−30 рублей Возрастное ограничение: 18+ Купить билет