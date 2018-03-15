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В выходные ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы
16.03.2018 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением пешеходами и водителями транспортных средств Правил дорожного движения в пятницу вечером и в предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут переведены на усиленный вариант несения службы.
Особое внимание будет направлено на выявление и изъятие с проезжих части дороги пешеходов и велосипедистов, находящихся в состоянии опьянения, с привлечением их к административной ответственности в соответствии с законодательством.
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением пешеходами и водителями транспортных...
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