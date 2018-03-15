В выходные ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением пешеходами и водителями транспортных средств Правил дорожного движения в пятницу вечером и в предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут переведены на усиленный вариант несения службы.



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Особое внимание будет направлено на выявление и изъятие с проезжих части дороги пешеходов и велосипедистов, находящихся в состоянии опьянения, с привлечением их к административной ответственности в соответствии с законодательством.



Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



Будьте внимательны на дороге и берегите себя!