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Неконтролируемый занос: в ДТП погиб водитель, его жена тяжело ранена. Оба были непристёгнуты - фото
16.03.2018 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
16.03.2018 около 2 часов 55 минут на автодороге Р-4 "Барановичи-Ляховичи" произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 25-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем марки «Рено Меган Сценик» на 7 км автодороги Р-4 «Барановичи-Ляховичи», на закруглении дороги влево, не выбрал правильно скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, съехал на правую обочину, после чего еще около 70 метром автомобиль несло юзом, затем он опрокинулся, в результате сильного удара оторваны элементы кузова, вырван двигатель, водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля.
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16.03.2018 около 2 часов 55 минут на автодороге Р-4 "Барановичи-Ляховичи" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 25-летний житель...
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