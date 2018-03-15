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Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа

16.03.2018 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вот так, зима пришла когда её совсем не ждали. Мороз, снег, ветер, гололедица - всё это нам прогнозируют синоптики на ближайшие выходные. Не унываем и не отчаиваемся, весна уже близко, а Бресту как всегда с погодой везёт получше, чем остальной стране, у нас ещё более-менее терпимо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа

Давайте сделаем обзор событий, которые нас ждут в Бресте, и которые несомненно, стоит посетить, чтобы отвлечься от капризов этой непонятной погоды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54082.php

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числаОбращаем ваше внимание, что в любое время вы можете ознакомиться с событиями в городе и области в ленте мероприятий на форуме (можно добавить своё без регистрации), в афише на главной. С акциями фирм и компаний Бреста можно ознакомиться на форуме (доступно добавление без регистрации).

Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числаТекущие "прямые линии" в Бресте можно узнать здесь.

Вы можете присылать свои события и мероприятия на почтовый ящик admin@virtualbrest.com - они обязательно будут опубликованы в ленте материалов на форуме. В афише - место только для партнёров. В подобных новостях будем собирать наиболее яркие мероприятия, присылайте, в любом случае определим куда-то. для контактов вы можете использовать viber +375297257073, skype: virtualbrest или через Вконтакте.

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Теги: Брест
 
 
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Вот так, зима пришла когда её совсем не ждали. Мороз, снег, ветер, гололедица - всё это нам прогнозируют синоптики на ближайшие выходные. Не унываем и не отчаиваемся,...

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