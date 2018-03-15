Куда пойти на морозные мартовские выходные 17 и 18 числа

Вот так, зима пришла когда её совсем не ждали. Мороз, снег, ветер, гололедица - всё это нам прогнозируют синоптики на ближайшие выходные. Не унываем и не отчаиваемся, весна уже близко, а Бресту как всегда с погодой везёт получше, чем остальной стране, у нас ещё более-менее терпимо.
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http://virtualbrest.by/news54082.php
Давайте сделаем обзор событий, которые нас ждут в Бресте, и которые несомненно, стоит посетить, чтобы отвлечься от капризов этой непонятной погоды.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news54082.php
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Теги: Брест
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Вот так, зима пришла когда её совсем не ждали. Мороз, снег, ветер, гололедица - всё это нам прогнозируют синоптики на ближайшие выходные. Не унываем и не отчаиваемся,...
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