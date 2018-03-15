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В аэропорту Минска открыли выставку рисунков «FAI Young Artists Contest 2018»

16.03.2018 12:29 — Разное | БДГ  
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В Национальном аэропорту «Минск» открылась выставка детских рисунков с концептами «полета в будущее». 

Лучшие работы будут участвовать в международном конкурсе «FAI Young Artists Contest 2018», а победители смогут совершить полет на вертолете, самолете или даже прыгнуть с парашютом.

Об этом рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта, выступившей организатором национального отбора.

В Беларуси на конкурс было подано более 1400 работ со всех уголков страны. В финал вышли 45 юных футуристов, среди которых 24 марта выберут победителей национального отбора. До этого момента рисунки можно увидеть своими глазами в зоне вылетов на третьем этаже аэропорта. 

Конкурс проводится Международной авиационной федерацией (FAI) уже более 30 лет. Рисунки могут подавать художники в возрасте от 7 до 18 лет. Благодаря инициативе Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) бороться в мировом конкурсе уже второй год могут и юные таланты из Беларуси. 

В этом году детям предложили отправиться в путешествие во времени и представить летательные аппараты будущего. Причем загадывать можно было даже не на десятки, а на сотни лет. Дети не стали сдерживать себя в фантазии, предложив концепты летающих автомобилей, школьных конвертопланов и космических кораблей. Лучшие из них направят прямиком в швейцарскую Лозанну. 

«Мир меняется, но детская мечта стать летчиком не должна угасать, – считает председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер. – Еще 20 лет назад каждый ребенок хотел стать пилотом или космонавтом. Сегодня дела обстоят иначе. Поэтому мы вновь открываем прекрасный мир авиации детям 21-го века и надеемся, что с помощью конкурса и призов победителям сможем обратить взгляд современной молодежи в небо».

Финал национального отбора и церемония награждения победителей пройдет 24 марта в новом здании Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки. Лучшие работы определит жюри во главе с белорусским космонавтом Олегом Новицким.

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту «Минск» открылась выставка детских рисунков с концептами «полета в будущее». 

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