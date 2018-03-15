4 совета, как осветлить волосы



Пепельный блонд — один из самых эффектных оттенков, к которому стремятся многие дамы. Но немногие девушки знают, как правильно осветлить волосы самостоятельно. Салоны красоты в Минске предлагают добиться желаемого оттенка с помощью разных красок. Но существуют общие профессиональные советы по окрашиванию и уходу за волосами.

Совет 1. Осветление и окрашивание — два в одном





Каждую весну тысячи женщин чувствуют непреодолимое желание обновления — изменить гардероб, причёску, цвет волос. Полагаясь на интернет, рекламу и советы подруг, они выбирают, как им кажется, самую подходящую краску и — о, ужас! — видят в зеркале грязновато-жёлтую тусклую паклю.

Неверно стоит сразу делать вывод, что краска не соответствует заявленным свойствам. Чтобы получить ожидаемый результат, нужно знать, что правильно осветлить волосы можно в два этапа: обесцвечивание и тонирование.

В каждой линейке красок, разработан специальный номер, предназначенный именно для обесцвечивания. В зависимости оттого насколько тонов необходимо осветлить волосы, используется окислитель 1,5-9%.

Как правило, в результате первого этапа получаются тёплые тона. Не стоит пугаться — это всего лишь подготовка для придания волосам желаемого оттенка.

К тому же следует учитывать индивидуальные особенности ваших волос: исходные интенсивность и цвет пигмента и другие факторы, например, гормональные, которые тоже могут повлиять на результат.

Совет 2. Подбор тона краски с учётом исходного цвета волос





При большом увеличении на срезе волоса видно три различных слоя: внутренней медулы, которая его питает, защитных внешних чешуек и широкого среднего кортекса, определяющего растяжимость, прочность и цвет волос.

Уровень глубины тона и оттенок зависят от соотношения в кортексе феомеланина, отвечающего за красно-жёлтый спектр и эумеланина, придающего шевелюре роковую цыганскую неотразимость.

Широкая палитра натуральных оттенков, в профессиональной шкале сводится к десяти основным тонам:

чёрный; брюнет; тёмный шатен; шатен; светлый шатен; тёмный блондин; блондин; светлый блондин; очень светлый блондин; очень-очень светлый блондин.

При осветлении получается цвет, который является результатом разрушения пигмента: меняется глубина цвета волос, появляется фон осветления. Теперь важно понять, как тонировать локоны, сколько нужно добавить того или иного цвета, чтобы получить нужный результат. И вот чтобы результат не разочаровал, лучше довериться специалистам. Хороший парикмахер грамотно рассчитает стратегию осветления и тонирования с оптимальным набором средств именно для вас и сможет правильно осветлить волосы.

Совет 3. Точно выполнять инструкции





Если ситуация не позволяет вам посетить парикмахерскую, можно заняться окраской дома, но надо определиться с типом красителя.

Для придания локонам яркого, но кратковременного цвета воспользуйтесь оттеночным бальзамом, муссом, шампунем или цветными мелками. Эти средства имеют прямое действие, оседая под на кутикуле, не нарушая естественный пигмент.

Средства непрямого воздействия, к которым относятся все краски с окислителями, уничтожают природный меланин в среднем слое и заменяют его химическим, содержащемся в краске.

Специалисты, варьируя соотношения красящего вещества, окислителя и времени окрашивания, добиваются нужного результата. Но при самостоятельной процедуре, следует придерживаться рекомендаций инструкции, каждая норма в которой получена благодаря исследованиям. Увеличивая продолжительность окрашивания в погоне за более светлым тоном, женщины зачастую просто сжигают волосы.

Совет 4. Уход за окрашенными волосами





Внешний вид волос отражает сбалансированность диеты, влияние внешней среды, возраст и, конечно, частоту окрашивания. Изменяя цвет, краска оказывает не самое лучшее воздействие на состояние волос.

Сила и энергия волос — красивые слова. Сам же волос представляет собой ороговевший придаток кожи. Большинство кондиционеров просто закрывают чешуйки кутикулы, в результате чего волосы отражают свет, а значит, блестят. Лишь некоторые средства регенерирует дисульфидные связи и белок.

Осветленные волосы любят уход и внимание. Поэтому питательные маски, будь то промышленные или сделанные своими руками, следует делать не реже раза в неделю. Важно и правильно мыть голову. Повторим еще раз прописную истину: намыливаем и моем мы голову, а длине хватит пены, которая на нее попадает, поэтому не нужно нещадно ее тереть. Необходима локонам и защита от воздействия фена. Важно уделять внимание длине, так как именно она выдает «ошибки» своей хозяйки.

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