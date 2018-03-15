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Колеса тонут в грязи. Жители области делятся фотографиями дорог после оттепели

16.03.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Областные грунтовки весну встречают распутицей. Брестчане из микрорайона Козловичи ходят на работу «в сменке», жители Иваново жалуются на грязь, Барановичей — на подтопления, а сельчане из деревни Стайки, Ивацевичского района и вовсе утверждают, что живут в болоте. Весенние фотографии своих несчастий люди выкладывают в соцсети и делятся с местными изданиями.


Весна пришла в микрорайон Козловичи. Фото: BrestCITY.com

С приходом весны состояние дорог стало головной болью для некоторых брестчан, сообщает портал BrestCITY. Жительница брестского микрорайона Козловичи прислала несколько фотографий дорог с припиской: «Дети и взрослые вынуждены так экипироваться, чтобы дойти до остановки, где, к слову, даже урны нет… Некоторые в сменке идут».


Жители микрорайона Козловичи на работу и в школу вынуждены ходить в сменной обуви. Фото: BrestCITY.com

Похожая ситуация наблюдается и в городе Иваново. В группе Zello ГАИ Иваново опубликовали видео с улицы М. Богдановича.

«А по этой улице ходят наши дети в школу и в садик с пакетами на ногах», — указал в описании к видео автор.

В Барановичах в 4-м переулке Славянском уже около пяти лет после дождя и таяния снега образовывается большая лужа, которая подтапливает гаражи, пишет местная газета Intex-press. Из-за воды горожане не могут пройти к остановке и погулять с колясками.


А так весну встречает грунтовка в Барановичах. Фото: Александр Черный, Intex-press

Жители улицы Белорусской в деревне Стайки Ивацевичского района рассказали порталу «Первый регион», что в сырую погоду дорога на их улице превращается в болото, по которому ни пройти, ни проехать.

Видео: Первый регион

«Ну невозможно из дома выйти. На работу в чистой обуви не попадешь, детей приходится носить через грязь. И это всегда — стоит пройти небольшому дождику. Нужно что-то делать, как же так жить? Неужели у чиновников тоже такие улицы?» — вопрошают жители улицы Белорусской.

 
 
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Брестчане из микрорайона Козловичи ходят на работу "в сменке", жители Иваново жалуются на грязь, Барановичей - на подтопления, а сельчане из деревни Стайки...

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