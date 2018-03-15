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Колеса тонут в грязи. Жители области делятся фотографиями дорог после оттепели
Областные грунтовки весну встречают распутицей. Брестчане из микрорайона Козловичи ходят на работу «в сменке», жители Иваново жалуются на грязь, Барановичей — на подтопления, а сельчане из деревни Стайки, Ивацевичского района и вовсе утверждают, что живут в болоте. Весенние фотографии своих несчастий люди выкладывают в соцсети и делятся с местными изданиями.
С приходом весны состояние дорог стало головной болью для некоторых брестчан,
Похожая ситуация наблюдается и в городе Иваново. В группе
«А по этой улице ходят наши дети в школу и в садик с пакетами на ногах», — указал в описании к видео автор.
В Барановичах в 4-м переулке Славянском уже около пяти лет после дождя и таяния снега образовывается большая лужа, которая подтапливает гаражи,
Жители улицы Белорусской в деревне Стайки Ивацевичского района
Видео:
«Ну невозможно из дома выйти. На работу в чистой обуви не попадешь, детей приходится носить через грязь. И это всегда — стоит пройти небольшому дождику. Нужно что-то делать, как же так жить? Неужели у чиновников тоже такие улицы?» — вопрошают жители улицы Белорусской.
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Брестчане из микрорайона Козловичи ходят на работу "в сменке", жители Иваново жалуются на грязь, Барановичей - на подтопления, а сельчане из деревни Стайки...
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