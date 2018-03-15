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Нацбанк предлагает ограничить во времени выплаты бонусов топ-менеджерам банков
16.03.2018 12:19 — Разное | Ежедневник
Национальный банк предлагает банкам производить выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса топ-менеджерам по частям в течение 3-5 лет. Соответствующие разъяснения даны в письме регулятора в адрес банков и НКФО.
Как сообщает
В случае, если размер вознаграждения по итогам работы за год или годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы, сложившиеся по виду экономической деятельности "Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения" за отчетный год, указанная выплата может быть произведена полностью в году, следующем за отчетным.
Планируемые на год показатели по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.
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Национальный банк предлагает банкам производить выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса топ-менеджерам по частям в течение 3-5...
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