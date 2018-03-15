ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк предлагает ограничить во времени выплаты бонусов топ-менеджерам банков

16.03.2018 12:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк предлагает ограничить во времени выплаты бонусов топ-менеджерам банков

Национальный банк предлагает банкам производить выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса топ-менеджерам по частям в течение 3-5 лет. Соответствующие разъяснения даны в письме регулятора в адрес банков и НКФО.

Как сообщает БЕЛТА, в документе говорится, что выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3-5 лет. При этом размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% от ее общего размера.

В случае, если размер вознаграждения по итогам работы за год или годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы, сложившиеся по виду экономической деятельности "Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения" за отчетный год, указанная выплата может быть произведена полностью в году, следующем за отчетным.

Планируемые на год показатели по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк предлагает банкам производить выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса топ-менеджерам по частям в течение 3-5...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Малкин третий раз в карьере преодолел отметку в 40 шайб в чемпионатах НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика