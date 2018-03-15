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Работник Лунинецкого ЖКХ помог незаконно приватизировать квартиру. Его взяли под стражу
40-летний руководитель одного из подразделений Лунинецкого ЖКХ обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По версии следствия, мужчина в период с октября 2013 года по март 2015 года незаконно помог в приватизации квартиры в Лунинце дочери своего знакомого.В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей.
В отношении руководителя возбуждено дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Он заключен под стражу, на имущество наложен арест.
В настоящее время рассматривается вопрос о возврате квартиры в состав государственного жилфонда.
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В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей.
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