Работник Лунинецкого ЖКХ помог незаконно приватизировать квартиру. Его взяли под стражу

40-летний руководитель одного из подразделений Лунинецкого ЖКХ обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По версии следствия, мужчина в период с октября 2013 года по март 2015 года незаконно помог в приватизации квартиры в Лунинце дочери своего знакомого.В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей.

В отношении руководителя возбуждено дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Он заключен под стражу, на имущество наложен арест.

В настоящее время рассматривается вопрос о возврате квартиры в состав государственного жилфонда.