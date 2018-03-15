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В Минск приехал "Гарольд, скрывающий боль"
В минский офис компании Wargaming прибыл Андраш Арато, известный в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунтах с геолокацией компании, пишет
Андраш Арато — 72-летний пенсионер из венгерского города Кёсег. Его снимки для фотостока стали популярны в интернете в 2011 году из-за выражения лица, на котором как будто читается боль, которую он подавляет.
Андраш Арато ведет активную жизнь. В 2016 году он
Wargaming не в первый раз привозит в Минск узнаваемых персонажей. Ранее в офисе компании побывали
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Андраш Арато - 72-летний пенсионер из венгерского города Кёсег.
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