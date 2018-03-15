В минский офис компании Wargaming прибыл Андраш Арато, известный в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Фотографии с ним появились в Instagram-аккаунтах с геолокацией компании, пишет dev.by .



Фото: @rakipovich, @_sasha_hv_ / dev.by

Андраш Арато — 72-летний пенсионер из венгерского города Кёсег. Его снимки для фотостока стали популярны в интернете в 2011 году из-за выражения лица, на котором как будто читается боль, которую он подавляет.













Андраш Арато ведет активную жизнь. В 2016 году он зарегистрировался «Вконтакте», в 2017 — поработал за стойкой бара в Будапеште, а в 2018 — снялся в клипе венгерской рок-группы. К тому же иногда он проводит творческие вечера и экскурсии по Будапешту.

Wargaming не в первый раз привозит в Минск узнаваемых персонажей. Ранее в офисе компании побывали Стивен Сигал (он устроился на должность «консультанта по героическим сражениям» World of Warships) и Дольф Лундгрен (он снялся в рекламной кампании World of Tanks).