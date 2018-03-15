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Президент поручил пристроить строителей. Как с 2000 года изменилось число работников и их зарплаты
Белорусским строителям
Сколько в Беларуси работает строителей и как их число изменилось с 2000 года
«Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — заявил 2 марта Александр Лукашенко правительству.
Пика число работающих в Беларуси строителей достигло в 2010 году — 412,6 тысячи человек. При этом последние 3 года количество этих работников сокращается. Так, в 2014 году в строительстве было занято 376,7 тысячи человек, а в прошлом — на 83,5 тысячи меньше.
И если в 2010 году на строительство приходилось 8,8% от всех занятых в экономике, то в прошлом году — 6,7% (за 2017 год — оценочные данные).
При этом только за прошлый год списочная численность работников строительных госорганизаций
Неудивительно, что строителей
В прошлом году в строительстве по инициативе нанимателя в режиме неполного рабочего времени
Сегодня строители
По итогам 2017 года на строительство приходилось 5,3% в структуре ВВП.
При этом эксперты
Как поменялись зарплаты строителей с 1994 года
Заработки строителей всегда были заметно выше, чем средняя «получка» по стране (если смотреть данные с 1994 года). Особенно заметный разрыв был в 2014 году, а также в 2013-м, 2010-м и 2008-м. Так, в 2014 году средняя зарплата по стране составила 590 долларов, а в строительстве — 741 доллар. При этом у минских строителей — и вовсе 874 доллара. Отметим, что столичные работники в этой сфере всегда зарабатывали больше, чем в целом по стране по отрасли.
И если еще в 2014 году строители неплохо себя чувствовали, то уже в 2015-м их заработки заметно
Средняя зарплата в строительстве в Беларуси в декабре прошлого года выросла до 1120,4 рубля. Это 557 долларов по средневзвешенному курсу доллара за декабрь прошлого года.
В январе средние заработки строителей упали до 845,3 рубля (почти 425 долларов). Для сравнения: средняя январская зарплата по стране составила 859 рублей, или почти 432 доллара.
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Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли. В частности глава государства поинтересовался, как обеспечены персоналом крупнейшие стройки страны, в том числе Белорусская атомная электростанция, что делается, чтобы белорусские строители были задействованы на объектах внутри страны, а не за рубежом. «Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли. В частности глава государства поинтересовался, как обеспечены персоналом крупнейшие стройки страны, в том числе Белорусская атомная электростанция, что делается, чтобы белорусские строители были задействованы на объектах внутри страны, а не за рубежом. «Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — сказал Александр Лукашенко.
Читать полностью:
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как менялась зарплата в строительстве с 1994 года, а также как изменилось число работников в этой отрасли.
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