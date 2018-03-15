Президент поручил пристроить строителей. Как с 2000 года изменилось число работников и их зарплаты

Белорусским строителям увеличат зарплаты в среднем на 20%, сообщил ранее министр строительства и архитектуры Анатолий Черный. Этому заявлению предшествовало поручение президента задействовать белорусских строителей на объектах внутри страны, а не за рубежом. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как менялась зарплата в строительстве начиная с 1994 года, а также как с 2000-го изменилось число работников в этой отрасли.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сколько в Беларуси работает строителей и как их число изменилось с 2000 года

«Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — заявил 2 марта Александр Лукашенко правительству.

Пика число работающих в Беларуси строителей достигло в 2010 году — 412,6 тысячи человек. При этом последние 3 года количество этих работников сокращается. Так, в 2014 году в строительстве было занято 376,7 тысячи человек, а в прошлом — на 83,5 тысячи меньше.

И если в 2010 году на строительство приходилось 8,8% от всех занятых в экономике, то в прошлом году — 6,7% (за 2017 год — оценочные данные).

При этом только за прошлый год списочная численность работников строительных госорганизаций сократилась на 41,9 тысячи человек.

Неудивительно, что строителей включили в группу риска, потому что «миграция этих специалистов в другие страны лишает республику необходимой рабочей силы, на образование которой государством были затрачены значительные средства».

Источник данных: Белстат.

С 2010 года численность занятого населения считается в соответствии с Методикой по формированию и расчету баланса трудовых ресурсов.

В прошлом году в строительстве по инициативе нанимателя в режиме неполного рабочего времени были почти 25,3 тысячи работников. Строительство также в лидерах и по числу работников, которых отправили по инициативе нанимателя в отпуска, — 9,1 тысячи человек (больше этот показатель в прошлом году был только в промышленности — 34,5 тысячи человек. О том, что в строительной отрасли напряженная ситуация, в сентябре прошлого года говорил председатель Республиканского комитета названного профсоюза Николай Бунас.

Сегодня строители входят в число дефицитных работников. К примеру, в Минске среди рабочих, которых не хватает , — каменщики, маляры, плотники-бетонщики, штукатуры, арматурщики. На нехватку высококвалифицированных кадров в стройорганизациях еще в ноябре прошлого года на совещании у главы государства обратила внимание глава администрации президента Наталья Кочанова. Из-за этого, по ее мнению, падают объемы и качество работ. Тогда же председатель КГК Леонид Анфимов еще в ноябре прошлого года на совещании у президента отметил, что ситуация в строительстве говорит о приближении системного кризиса отрасли. По его словам, если в 2014 году строительная отрасль занимала 10% в структуре ВВП, то сейчас этот показатель упал до 5%. «Крайне сложное положение предприятий в строительной отрасли: 38% организаций убыточны. Такого никогда не было», — обратил внимание председатель КГК.

По итогам 2017 года на строительство приходилось 5,3% в структуре ВВП.

При этом эксперты прогнозируют на этот год сокращение спроса на специалистов в области строительства и девелопмента.

Как поменялись зарплаты строителей с 1994 года

Заработки строителей всегда были заметно выше, чем средняя «получка» по стране (если смотреть данные с 1994 года). Особенно заметный разрыв был в 2014 году, а также в 2013-м, 2010-м и 2008-м. Так, в 2014 году средняя зарплата по стране составила 590 долларов, а в строительстве — 741 доллар. При этом у минских строителей — и вовсе 874 доллара. Отметим, что столичные работники в этой сфере всегда зарабатывали больше, чем в целом по стране по отрасли.

И если еще в 2014 году строители неплохо себя чувствовали, то уже в 2015-м их заработки заметно сократились . Объемы строительства заметно упали, найти работу стало сложнее, соискатели тоже поумерили свои аппетиты.

Источник данных: Белстат и сайт Нацбанка. Зарплаты переведены в доллары по средневзвешенному курсу доллара за соответствующий год.

Средняя зарплата в строительстве в Беларуси в декабре прошлого года выросла до 1120,4 рубля. Это 557 долларов по средневзвешенному курсу доллара за декабрь прошлого года.

В январе средние заработки строителей упали до 845,3 рубля (почти 425 долларов). Для сравнения: средняя январская зарплата по стране составила 859 рублей, или почти 432 доллара.

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Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/prezident-neobhodimo-uregulirovat-situatsiju-s-trudoustrojstvom-stroitelej-292442−2018/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли. В частности глава государства поинтересовался, как обеспечены персоналом крупнейшие стройки страны, в том числе Белорусская атомная электростанция, что делается, чтобы белорусские строители были задействованы на объектах внутри страны, а не за рубежом. «Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — сказал Александр Лукашенко.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/prezident-neobhodimo-uregulirovat-situatsiju-s-trudoustrojstvom-stroitelej-292442−2018/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли. В частности глава государства поинтересовался, как обеспечены персоналом крупнейшие стройки страны, в том числе Белорусская атомная электростанция, что делается, чтобы белорусские строители были задействованы на объектах внутри страны, а не за рубежом. «Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно», — сказал Александр Лукашенко.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна