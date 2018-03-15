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Бонусы топ-менеджерам будут выплачивать в течение 2-3 лет

16.03.2018 13:18 — Разное | БДГ  
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Нацбанк предложил банкам и финансовым организациям выплачивать вознаграждения топ-менеджерам по частям в течение двух-трех лет.

Эти предложения регулятор направил банкам в специальном письме, сообщает БЕЛТА.

Председателям банков, их заместителям и другим руководящим постам выплаты будут производиться в виде бонуса за год по итогам работы.

Годовые выплаты не должны быть больше 60% от ее общего размера, однако если сумма бонуса не превышает три среднемесячные зарплаты, то ее можно произвести полностью в году, следующем за отчетным.

Регулятор сообщает, что вознаграждения топ-менеджерам банков необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.

 
 
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Нацбанк предложил банкам и финансовым организациям выплачивать вознаграждения топ-менеджерам по частям в течение двух-трех лет.

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