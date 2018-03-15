Бонусы топ-менеджерам будут выплачивать в течение 2-3 лет

Нацбанк предложил банкам и финансовым организациям выплачивать вознаграждения топ-менеджерам по частям в течение двух-трех лет.

Эти предложения регулятор направил банкам в специальном письме, сообщает БЕЛТА .

Председателям банков, их заместителям и другим руководящим постам выплаты будут производиться в виде бонуса за год по итогам работы.

Годовые выплаты не должны быть больше 60% от ее общего размера, однако если сумма бонуса не превышает три среднемесячные зарплаты, то ее можно произвести полностью в году, следующем за отчетным.

Регулятор сообщает, что вознаграждения топ-менеджерам банков необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.