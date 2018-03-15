Судья в НХЛ удалил хоккеиста и ударил его локтем в лицо

Шведскому защитнику «Аризоны Койотис» Оливеру Экману-Ларссону не поздоровилось в концовке первого периода в матче чемпиоанта НХЛ против «Нэшвилла».

Мало того, что ему досталось от жестко встретившего его у борта форварда соперников Крэйга Смита, так еще потом он получил локтем в лицо от судьи, который подъехал погасить возникшую между хоккеистами стычку.

Видео: SPORTSNET

Как пошутили комментаторы SPORTSNET , судья тоже заслужил удаление.

Матч завершился победой «Нэшвилла» (3:2), несмотря на то, что 26-летний Экман-Ларссон, помимо 2 минут штрафа, отметился заброшенной шайбой, во втором периоде выведя свою команду вперед — 2:1. Но в заключительной двадцатиминутке «Аризона» пропустила дважды и потерпела домашнее поражение.

С 57 очками в 70 матчах «Аризона» занимает последнее место в Западной конференции и предпоследнее — во всей лиге, лишь на 1 балл опережая «Баффало», слабейшую команду «Востока».