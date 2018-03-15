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Женский бокс и ирландские танцы. Где тусоваться в Минске в День святого Патрика

16.03.2018 13:24 — Разное | Tut.by  
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Сегодня и завтра пабы и клубы Минска достают из закромов ирландский зелено-бело-оранжевый флаг и объявляют тематические вечеринки: город веселится в честь Дня святого Патрика. Многие заведения, правда, решили отметить праздник лишь участием в тематическом гастрофесте. Но AFISHA.TUT.BY все-таки нашла несколько вечеринок, о которых любезно рассказывает и вам.


День святого Патрика отмечается с XVII века и символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом. Традиционно на празднике проходят парады и фестивали, участники исполняют кейли (групповые танцы в Ирландии и Шотландии) и надевают зеленые костюмы. В Минске празднуют, конечно, гораздо скромнее, но тем не менее.

День святого Патрика в Dozari


Снимок использован в качестве иллюстрации

Где: Независимости, 58.

Когда: c 15.00 (17 марта, суббота)

Сколько: от 15 рублей.

Одну из самых масштабных вечеринок этого года экстренно перенесли из пространства «Верх» в клуб Dozari. Но программу обещают насыщенную. В 15.00 стартуют мастер-классы (конечно же, вас будут учить ирландским танцам) под аккомпанемент музыкальных коллективов. Музыканты будут сменяться практически каждый час вплоть до 23 часов, а в перерывах гостей будут развлекать конкурсами и (внимание!) боксерскими поединками. Да, эта вечеринка известна в первую очередь тем, что здесь нередко на ринг выходят даже девушки.

В прошлом году мы делали интервью с организаторам. Почитать можно тут.

Ирландские дни в TNT


Фото: Reuters

Где: ул. Революционная, 9.

Когда: 22.00 (16 марта, пятница, и 17 марта, суббота) и 20.00 (18 марта).

Сколько: 10 рублей (в пятницу и субботу), в воскресенье вход свободный

Рок-клуб TNT решил праздновать с размахом: вечеринки будут проходить три дня. Обещают, что гости проникнутся ирландской культурой с максимальным драйвом. Как именно это будет происходить, не сообщают (возможно, с помощью пива, пива и еще раз пива?). В любом случае, на каждый день заявлено минимум две группы, которые будут исполнять для гостей живую музыку.

«Лявон i Патрык» в Beer&Wine


Снимок использован в качестве иллюстрации

Где: ул. Кульман, 9.

Когда: 19.00 (17 марта, суббота).

Сколько: от 23 рублей.

Уж не знаем, что именно связывает Лявона Вольского с Ирландией и Днем святого Патрика, но организаторы обещают, что концерт пройдет «в духе праздника». Наверное, ивенторы решили, что пить пиво и веселиться в ирландский праздник можно и под белорусскую музыку. Еще говорят, что будут сюрпризы, но какие именно — не рассказывают.

St. Patrick’s в «Граффити» в пятницу и субботу


Фото: Reuters

Где: пер. Калинина, 16.

Когда: в 20.00 в пятницу (16 марта) и в 23.00 в субботу (17 марта).

Сколько: до 8 рублей.

В пятницу (кстати, до 23.00 пускают бесплатно) за ирландские мелодии в клубе будет отвечать диджей. В субботу организаторы позвали целые четыре группы, которые играют хоррор-панк, панк-рок и панк-хардкор. Так что если эта музыка и День святого Патрика вам по душе — вы знаете, где ее искать. Не благодарите.

St. Patrick day celebration в «Банках-Бутылках»


Фото: Reuters

Где: Зыбицкая, 6.

Когда: 22.00 (в пятницу и субботу).

Сколько: вход свободный.

В «Банках-Бутылках» что в пятницу, что в субботу (как, собственно, и в любые другие выходные) гостей будут веселить диджей и… коктейли. Смеем предположить, что фирменные щавелевые настойки (зеленого цвета) ассоциируются у человека, отвечающего в баре за арт-часть, с клевером. А соответственно, и с Днем святого Патрика. Иначе почему вечеринку решили приурочить к этому празднику? Хотя, наверное, после нескольких шотов это не имеет никакого значения.

«День святого Патрика» в Killfish Bar и Doodah King


Снимок использован в качестве иллюстрации

Где: "" — пр-т Дзержинского, 104 /  — ул. Берсона, 14.

Когда: с 23.00 в "Киллфиш", с 20.00 в Doodah King.

Сколько: 10 рублей в "Киллфиш", бесплатно в Doodah King.

Маркетологи этих заведений, кажется, решили привязаться к всеобщему празднику, но не придумали как. Поэтому просто имейте в виду, что вечеринки в этих барах в выходные будут. Но гарантий, что они будут тематическими, мы вам дать не можем. Но риск — дело благородное.

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Теги: Минск
 
 
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Пабы и клубы Минска достают из закромов ирландский зелено-бело-оранжевый флаг и объявляют тематические вечеринки: город веселится в честь Дня святого Патрика.

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