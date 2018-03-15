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"Если бы спортсмены "без ограничений" так выступали". Лукашенко - о паралимпийцах в Пхенчхане

16.03.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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Белорусские паралимпийцы, выступая в Пхенчхане, творят чудеса. Об этом заявил сегодня журналистам Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.


Двукратная чемпионка Паралимпийских игр в Пхенчхане Светлана Сахоненко со своим «гайдом» Романом Ященко. Фото: «Спортивная панорама»

— Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса, — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что давно знаком с белорусскими паралимпийцами, с некоторыми из них он встречался не раз.

— Они, доказывая, что такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги, — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко признался, что, будучи президентом Национального олимпийского комитета, до нынешней Паралимпиады в Пхенчхане с некоторым сожалением воспринимал соревнования, думая, что не стоит этим людям, учитывая их физическое состояние, идти на такие подвиги.

— Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет — в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30−40 медалей было.

Президент заявил, что был впечатлен напряженной борьбой на Паралимпиаде в Республике Корея и доволен выступлением белорусов.

— Скажешь им спасибо — они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои — десять медалей! Это потрясающие люди, — убежден глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам.

— Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает, — резюмировал президент.

Всего на счету белорусских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане уже 10 наград — 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Белорусы занимают 8-е место в медальном зачете. Лидируют США (11, 12, 7), выступающая под нейтральным флагом Россия (8, 8, 4) и Германия (6, 7, 2).

 
 
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Белорусские паралимпийцы, выступая в Пхенчхане, творят чудеса. Об этом заявил сегодня журналистам Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 внутренних...

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