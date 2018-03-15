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Бонусы топ-менеджерам будут выплачивать в течение 2-3 лет
Нацбанк предложил банкам и финансовым организациям выплачивать вознаграждения топ-менеджерам по частям в течение двух-трех лет.
Эти предложения регулятор направил банкам в специальном письме, сообщает
Председателям банков, их заместителям и другим руководящим постам выплаты будут производиться в виде бонуса за год по итогам работы.
Годовые выплаты не должны быть больше 60% от ее общего размера, однако если сумма бонуса не превышает три среднемесячные зарплаты, то ее можно произвести полностью в году, следующем за отчетным.
Регулятор сообщает, что вознаграждения топ-менеджерам банков необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.
Напомним, в ноябре минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко предложил
В декабре Нацбанк заявил, что намеревается
Изменения, которые касаются начисления годовых бонусов работникам банков (в том числе руководителям), были
В новом документе сказано, что размеры оплаты труда руководителей будут еще больше зависеть от сроков получения результатов деятельности банка, принятых рисков, характера и масштаба совершаемых операций и степени выполнения показателей.
Планируется также внедрение
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Нацбанк предложил банкам и финансовым организациям выплачивать вознаграждения топ-менеджерам по частям в течение двух-трех лет.
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