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Casio возродила "игровой" калькулятор

16.03.2018 13:42 — Разное | Tut.by  
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Компания Casio представила новую модель «игрового» калькулятора под названием SL-880. Об этом сообщает engadget.

Оригинальное устройство было выпущено в 1980-х годах. Новая модель получила увеличенный LCD-дисплей, работающий от солнечного света аккумулятор, а также возможность воспроизведения музыки и простых игр — в частности, Space Invaders.

Кнопкой десятичной точки выбирает цифра или значок НЛО в левой части. Клавиша «+» справа удаляет соответствующий символ, если он есть. На дисплее отображается индикатор со «здоровьем». Каждый раз при заполнении цифрами всей строки игрок тратит одну «жизнь».

Аппарат поддерживает все основные функции калькулятора, включая вычисление квадратных корней.

Оригинальный калькулятор Casio MG-880, выпущенный в 1980-х годах:

Продажи новинки в Японии стартуют 23 марта. Предполагаемая цена — 19 долларов. О сроках выхода устройства в международную продажу пока ничего не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят обычные популярные калькуляторы:

 
 
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Продажи в Японии стартуют 23 марта.

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