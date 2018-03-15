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Лукашенко: Роль внутренних войск Беларуси великая и успокаивающая

16.03.2018 13:23 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Роль внутренних войск Беларуси великая и успокаивающая

В мирное время роль внутренних войск высока, заявил президент Беларуси, посещая в/ч 5448. Эта роль, по мнению главы государства, великая и успокаивающая.

Как заявил президент, внутренние войска в мирное время выполняют функцию по наведению порядка в нашей стране.

"Это войска практически постоянной боевой готовности," - заявил глава государства, отметил, что внутренние войска вместе с милицией обеспечивают внутреннюю безопасность Беларуси.

"Это они наводят порядок, борются с преступностью, помогают и участковым милиционерам, и следователям поставить на место зарвавшихся преступников", - сказал президент. По его мнению, это "роль великая, роль успокаивающая".

"Я это очень ценю, часто об этом говорю и всегда настаиваю на том, чтобы военнослужащие внутренних войск несли службу, особенно в городах, в Минске, где разных людей море. И еще важно: когда вы идете по улице и видите патруль - вы себя уверенно и спокойно чувствуете. Особенно родители с маленькими детьми. Даже в мирное время роль их велика", - заявил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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В мирное время роль внутренних войск высока, заявил президент Беларуси, посещая в/ч 5448. Эта роль, по мнению главы государства, великая и успокаивающая.

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