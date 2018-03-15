Стоимость автомобильного топлива к лету сравняется с российской

Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.

Согласно новой системе ценообразования, стоимость топлива в Беларуси будет зависеть от мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

Чтобы перейти на новую систему ценообразования, нужно приблизить стоимость топлива к российскому уровню – к ценам, установленным на приграничных АЗС. Такие перемены планируется произвести до конца мая 2018 года. В таком случае белорусские НПЗ начнут получать прибыль от продажи продукции, пишет Белрынок .

Подорожание российской нефти привело к снижению доходов от экспорта. В прошлом году Беларусь потратила на импорт российской нефти на 34,4% больше, чем годом ранее.

Стоимость автомобильного топлива увеличилась 15 марта на 1 копейку (0,76%). Это подорожание – уже второе за неделю и третье с начала 2018 года.