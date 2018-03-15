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Стоимость автомобильного топлива к лету сравняется с российской

16.03.2018 13:51 — Разное | БДГ  
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Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.

Согласно новой системе ценообразования, стоимость топлива в Беларуси будет зависеть от мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

Чтобы перейти на новую систему ценообразования, нужно приблизить стоимость топлива к российскому уровню – к ценам, установленным на приграничных АЗС. Такие перемены планируется произвести до конца мая 2018 года. В таком случае белорусские НПЗ начнут получать прибыль от продажи продукции, пишет Белрынок.

Подорожание российской нефти привело к снижению доходов от экспорта. В прошлом году Беларусь потратила на импорт российской нефти на 34,4% больше, чем годом ранее.

Стоимость автомобильного топлива увеличилась 15 марта на 1 копейку (0,76%). Это подорожание – уже второе за неделю и третье с начала 2018 года.

Перед этим концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильный бензин и дизтопливо 10 марта.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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