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Стоимость автомобильного топлива к лету сравняется с российской
Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.
Согласно новой системе ценообразования, стоимость топлива в Беларуси будет зависеть от мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.
Чтобы перейти на новую систему ценообразования, нужно приблизить стоимость топлива к российскому уровню – к ценам, установленным на приграничных АЗС. Такие перемены планируется произвести до конца мая 2018 года. В таком случае белорусские НПЗ начнут получать прибыль от продажи продукции, пишет
Подорожание российской нефти привело к снижению доходов от экспорта. В прошлом году Беларусь потратила на импорт российской нефти на 34,4% больше, чем годом ранее.
Стоимость автомобильного топлива
Перед этим концерн «Белнефтехим»
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Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на...
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