Смартфон за 2000 рублей: кто пришел за Samsung Galaxy S9 в первый день продаж

Сегодня в Беларуси стартовали продажи флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+. Мы побывали в нескольких центрах продаж и выяснили, кто первым пришел за новинками, которые в фирменных магазинах стоят более двух тысяч рублей.





Первым покупателем стал минчанин Алексей — он пришел в Galleria Minsk Samsung через девять минут после открытия магазина. Он решил приобрести Galaxy S9+ черного цвета с 256 ГБ встроенного хранилища и оплатил покупку полным платежом.

Предыдущий телефон мужчины — старая модель от Xiaomi, которая из-за постоянных «зависаний» больше его не устраивает. Среди плюсов Galaxy S9+, заставивших его задуматься о покупке новинки, Алексей выделил большой безрамочный дисплей. Мужчина также отметил, что уже несколько лет пользуется смартфонами на Android и не планирует переходить на модели от компании Apple.

Первой покупательницей в фирменном магазине Samsung в Dana Mall стала Анастасия, которая приобрела фиолетовый Galaxy S9+ в рассрочку.





— Очень хотелось хорошую камеру, — рассказала она. — Тут очень простая рассрочка на 22 месяца, думаю, мы быстро ее выплатим.

Юрий выбрал «младший» Galaxy S9 серебристого цвета и купил его одним платежом. Мужчина рассказал, что каждый год приобретает флагманские смартфоны от Apple и Samsung в первый день продаж.





Его нынешний основной аппарат — Galaxy S8, дополнительный — iPhone X. К причинам перехода на новый Galaxy S9 Юрий отнес технические характеристики устройства, более продвинутую основную камеру, а также улучшенную эргономику в сравнении с «восьмеркой».

Посмотреть на Galaxy S9 пришел и сын певца Александра Солодухи, Антон. Сейчас он пользуется смартфоном от ASUS и пока только присматривается к новинке от Samsung.





Если бы ему пришлось выбирать между Galaxy S9 и Galaxy S9+, Антон остановился бы на увеличенной версии. Мужчина также отметил, что ценит Android-устройства за счет более удобной работы с приложениями в сравнении cо смартфонами Apple (не нужно часто подключать к компьютеру с iTunes).

Виктория взяла черный Galaxy S9 в рассрочку на 22 месяца. Смартфон станет подарком от ее жениха.





— Вообще мне нравится дизайн, — рассказала девушка. — Прошлый мой телефон — Samsung Galaxy Grand Duos, я с ним проходила пять лет. Сейчас он очень древний, но до сих пор в идеальном состоянии и хорошо работает. Еще когда вышел Galaxy S8 я его хотела, но не могла купить. А когда узнала, что выйдет Galaxy S9, мне пообещали, что у меня он будет.

Николай взял черный Galaxy S9 и оплатил его одним платежом.





— У меня до этого был Nexus 6 — очень большой широкий телефон. Сейчас я решил, что удобство важнее, чем широкий экран. А тот форм-фактор, который в Galaxy S7, S8 и S9, наиболее удобен для моей руки.

Я разрывался между S9 и S8 со скидкой, несколько недель над этим думал. Ну и решил: что раз уж брать, то последнюю модель. Да, смартфон дорогой. Но я планирую пользоваться им 4−5 лет — думаю, он прослужит на свою цену.





Напомним, Galaxy S9 и Galaxy S9+ внешне мало чем отличаются от предшественников и получили корпуса из стекла и металла. Диагонали экранов составляют 5,8 и 6,2 дюйма. Основная камера в Galaxy S9 одинарная, в Galaxy S9+ — сдвоенная. Аппараты получили возможность изменения диафрагмы (f/1.5 или f/2.4) и записи видео на скорости в 960 fps в разрешении 720p.

За Samsung Galaxy S9 (64 ГБ) у официального продавца придется отдать 2099 рублей, Galaxy S9+ (64 ГБ) оценивается в 2399 рублей. Топовая модификация Galaxy S9+ с 256 ГБ встроенного хранилища стоит 2599 рублей.