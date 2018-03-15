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Страховые мошенники за многочисленные инсценировки ДТП получили от 2 до 7 лет лишения свободы
Суд Ленинского района Минска постановил обвинительный приговор в отношении 17 лиц, обвиняемых в совершении мошенничества c целью получения незаконных выплат по автомобильным страховкам. Об этом сообщила официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Согласно приговору суда, двое обвиняемых получили по семь лет, еще один — пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Остальные обвиняемые осуждены на срок от двух до трех с половиной лет лишения свободы с конфискацией и без конфискации. Шестерым из них исполнение приговора отсрочили на два года.
Также приговором суда в пользу потерпевших взысканы денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Напомним, участники преступной деятельности с 2012 по 2016 год на территории Минской области
Автомобили, которые соучастники использовали в своей деятельности, были в основном премиум-класса: BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и другие.
Следствие располагало сведениями о 18 фактах инсценировки аварий, в результате которых соучастники завладели денежными средствами страховых компаний в размере более 160 тысяч рублей.
Действия всех соучастников были квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК Республики Беларусь).
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Действия всех соучастников квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК Республики Беларусь).
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