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Страховые мошенники за многочисленные инсценировки ДТП получили от 2 до 7 лет лишения свободы

16.03.2018 14:22 — Разное | Tut.by  
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Суд Ленинского района Минска постановил обвинительный приговор в отношении 17 лиц, обвиняемых в совершении мошенничества c целью получения незаконных выплат по автомобильным страховкам. Об этом сообщила официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.


Фото: Reuters

Согласно приговору суда, двое обвиняемых получили по семь лет, еще один — пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Остальные обвиняемые осуждены на срок от двух до трех с половиной лет лишения свободы с конфискацией и без конфискации. Шестерым из них исполнение приговора отсрочили на два года.

Также приговором суда в пользу потерпевших взысканы денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, участники преступной деятельности с 2012 по 2016 год на территории Минской области совершали многочисленные инсценировки ДТП с целью получения выплат по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Имитируя страховые случаи, умышленно повреждали автомобили, предоставляли недостоверные сведения в филиалы страховых компаний и путем обмана получали денежные компенсации.


Фото из материалов уголовного дела

Автомобили, которые соучастники использовали в своей деятельности, были в основном премиум-класса: BMW X5, BMW 525, Volvo S60 и другие.

Следствие располагало сведениями о 18 фактах инсценировки аварий, в результате которых соучастники завладели денежными средствами страховых компаний в размере более 160 тысяч рублей.

Действия всех соучастников были квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК Республики Беларусь).

 
Теги: Минск
 
 
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Действия всех соучастников квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 209 УК Республики Беларусь).

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