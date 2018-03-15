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"Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов, "Барселона" - с "Ромой"
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Примечательно, что уже на этой стадии между собой сыграют участники прошлогоднего финала — «Реал» и «Ювентус».
«Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия).
«Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия).
«Ювентус» (Италия) — «Реал» (Испания).
«Ливерпуль» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия).
Первые матчи ¼ финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
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