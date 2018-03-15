ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов, "Барселона" - с "Ромой"

16.03.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.


Фото: Reuters

Примечательно, что уже на этой стадии между собой сыграют участники прошлогоднего финала — «Реал» и «Ювентус».

«Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия).

«Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия).

«Ювентус» (Италия) — «Реал» (Испания).

«Ливерпуль» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия).

Первые матчи ¼ финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Смартфон за 2000 рублей: кто пришел за Samsung Galaxy S9 в первый день продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика