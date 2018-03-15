﻿ В Бресте ликвидируют областную организацию общества защиты потребителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте ликвидируют областную организацию общества защиты потребителей

16.03.2018 14:37 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

По результатам проверки прокуратуры Брестской области Белорусское общество защиты потребителей приняло решение о ликвидации Брестской областной организации общественного объединения, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54085.php

В Бресте ликвидируют областную организацию общества защиты потребителей

В государственные органы региона неоднократно поступали обращения граждан о некачественном оказании услуг Брестской областной организацией общественного объединения "Белорусское общество защиты потребителей" (БОО "БОЗП") и неправомерных действиях ее председателя.

Несмотря на то, что согласно законодательству общественные объединения являются некоммерческими организациями и вправе получать деньги только в качестве добровольных пожертвований, руководитель общества систематически получала доходы за оказание юридических услуг. С гражданами заключались возмездные договоры, в то время как законодательством предусмотрено их заключение исключительно на безвозмездной основе.

"Осуществление общественным объединением деятельности, направленной на получение дохода, было системным. В связи с этим прокуратура поручила УДФР КГК по Брестской области провести проверки по фактам длительного получения дохода председателем общества с нарушением требований законодательства", - отметили в прокуратуре.

При проверке также выявлены нарушения обществом требований налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, порядка ведения книги замечаний и предложений, неинформирования регистрирующего и налогового органов об изменении юридического адреса, которые явились основанием для привлечения председателя общества к административной ответственности. Всем гражданам, предъявившим претензии по качеству оплаченных услуг, деньги возвращены полностью.

Прокуратура Брестской области внесла представление председателю ОО "Белорусское общество защиты потребителей", структурным подразделением которого является областная организация, об устранении нарушений законодательства, причин и условий, которые им способствовали. По результатам рассмотрения представления республиканским обществом принято решение о ликвидации Брестской областной организации БОЗП. Соответствующий документ направлен в главное управление юстиции Брестского облисполкома.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам проверки прокуратуры Брестской области Белорусское общество защиты потребителей приняло решение о ликвидации Брестской областной организации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Страховые мошенники за многочисленные инсценировки ДТП получили от 2 до 7 лет лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика