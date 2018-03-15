В Бресте ликвидируют областную организацию общества защиты потребителей

По результатам проверки прокуратуры Брестской области Белорусское общество защиты потребителей приняло решение о ликвидации Брестской областной организации общественного объединения, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.



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В государственные органы региона неоднократно поступали обращения граждан о некачественном оказании услуг Брестской областной организацией общественного объединения "Белорусское общество защиты потребителей" (БОО "БОЗП") и неправомерных действиях ее председателя.

Несмотря на то, что согласно законодательству общественные объединения являются некоммерческими организациями и вправе получать деньги только в качестве добровольных пожертвований, руководитель общества систематически получала доходы за оказание юридических услуг. С гражданами заключались возмездные договоры, в то время как законодательством предусмотрено их заключение исключительно на безвозмездной основе.

"Осуществление общественным объединением деятельности, направленной на получение дохода, было системным. В связи с этим прокуратура поручила УДФР КГК по Брестской области провести проверки по фактам длительного получения дохода председателем общества с нарушением требований законодательства", - отметили в прокуратуре.

При проверке также выявлены нарушения обществом требований налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, порядка ведения книги замечаний и предложений, неинформирования регистрирующего и налогового органов об изменении юридического адреса, которые явились основанием для привлечения председателя общества к административной ответственности. Всем гражданам, предъявившим претензии по качеству оплаченных услуг, деньги возвращены полностью.

Прокуратура Брестской области внесла представление председателю ОО "Белорусское общество защиты потребителей", структурным подразделением которого является областная организация, об устранении нарушений законодательства, причин и условий, которые им способствовали. По результатам рассмотрения представления республиканским обществом принято решение о ликвидации Брестской областной организации БОЗП. Соответствующий документ направлен в главное управление юстиции Брестского облисполкома.