Президент пообещал, что посевная в Беларуси пройдет успешно





Залогом хорошей посевной кампании будет организованность и дисциплина, все остальное у нас есть заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Все остальные вопросы решены, - сказал он. - Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать". Александр Лукашенко отметил, что посевная - это уже не та кампания, которая вызывает сомнения или трудности, как это когда-то было.

"Тогда больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть. И тот, кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание, что урожай будет хорошим, если посеять все в оптимальные сроки, пишет БЕЛТА.

"Опоздаем, не сделаем вовремя - не будет хлеба и других продуктов, - заметил он. - Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем".