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Президент пообещал, что посевная в Беларуси пройдет успешно

16.03.2018 14:38 — Разное | Ежедневник  
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Президент пообещал, что посевная в Беларуси пройдет успешно

Залогом хорошей посевной кампании будет организованность и дисциплина, все остальное у нас есть заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Все остальные вопросы решены, - сказал он. - Надо начинать сеять, когда будет почва готова, и организованно это все сделать". Александр Лукашенко отметил, что посевная - это уже не та кампания, которая вызывает сомнения или трудности, как это когда-то было.

"Тогда больше нужна была мобилизация людей, не всегда хватало техники, удобрений, семян, денег и так далее. Сегодня это все есть. И тот, кто вовремя думает о посевной кампании, тот посеет нормально", - подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание, что урожай будет хорошим, если посеять все в оптимальные сроки, пишет БЕЛТА.

"Опоздаем, не сделаем вовремя - не будет хлеба и других продуктов, - заметил он. - Но у нас будет все. Мы этому делу уже научились, техники хватает, люди подготовлены, поэтому я здесь не вижу абсолютно никаких проблем".

 
 
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Залогом хорошей посевной кампании будет организованность и дисциплина, все остальное у нас есть заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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