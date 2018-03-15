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ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с "Арсеналом"
В швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги Европы.
Московский ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с лондонским «Арсеналом». Первый матч пройдет в Англии.
«Ред Булл Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция).
«Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия).
«Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия).
«Лацио» (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Германия).
Первые матчи ¼ финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля.
Финал состоится 16 мая в Лионе.
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В швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги Европы.
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