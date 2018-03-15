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ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет в четвертьфинале Лиги Европы с "Арсеналом"

16.03.2018 15:11 — Разное | Tut.by  
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В швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги Европы.


Фото: pfc-cska.com

Московский ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с лондонским «Арсеналом». Первый матч пройдет в Англии.

«Ред Булл Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция).

«Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия).

«Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия).

«Лацио» (Италия) — «Ред Булл Зальцбург» (Германия).

Первые матчи ¼ финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля.

Финал состоится 16 мая в Лионе.

 
 
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В швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги Европы.

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