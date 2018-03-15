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Бобруйчанин получил из-за границы больше 73 тысяч долларов. Ему насчитали налог почти 10 тысяч

16.03.2018 15:51 — Разное | Tut.by  
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Житель Бобруйска задекларировал за 2017 год доход в 142,7 тысячи рублей (73,8 тысячи долларов в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за 2017 год). Мужчина уплатит в бюджет 18,6 тысячи рублей налога (9,6 тысячи долларов), сообщили в инспекции МНС по Могилевской области.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мужчина получил солидный доход из-за рубежа, отмечают налоговики. Задекларированная им сумма дохода за 2017 год — это рекорд для Бобруйска.

Всего же в Бобруйске подали 388 деклараций о доходе за 2017 год. Общая сумма исчисленного подоходного налога составила 249,7 тысячи рублей.

Напомним, декларации можно было подавать до 1 марта. Исчисленный подоходный налог должен быть уплачен не позднее 15 мая этого года. За неуплату (неполную уплату) налогов в бюджет начисляется штраф и пени.

Напомним, в Минске самый большой задекларированный доход за 2016 год составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллиона долларов). Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов).

При этом самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей (более 1,4 миллиона долларов) заплатил известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего же в Бобруйске подали 388 деклараций о доходе за 2017 год. Общая сумма исчисленного подоходного налога составила 249,7 тысячи рублей.

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