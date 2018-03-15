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Китайцы показали беспилотный танк Тайп-59
В «Лаборатории беспилотных боевых систем Народно-освободительной армии Китая» создали систему, позволяющую превращать обычный танк в беспилотник,
Военные заявили, что беспилотные боевые машины станут важным элементом вооружения армии, отметив, что пристально следят за разработками такого типа техники в США. В частности, за развитием проекта создания беспилотного боевого бронеавтомобиля GXV-T.
Тайп-59 — это китайский средний танк 1950-х годов, изначально он являлся копией советского среднего танка Т-54А. Принят на вооружение в 1959 году. У первых выпущенных танков отсутствовали стабилизатор вооружения и прибор ночного видения. В дальнейшем танк постоянно модернизировался. Всего с 1958 по 1987 год выпущено, по разным сведениям, от 6000 до 9500 машин всех модификаций.
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Военные заявили, что пристально следят за разработками такого типа техники в США.
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