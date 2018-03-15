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В Гродно хотят создать автоматизированную сеть велопроката, как в Белостоке

16.03.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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Создать в Гродно единую автоматизированную сеть велопроката по примеру польского Белостока собираются власти областного центра, сообщает «Вечерний Гродно».


— Во время рабочего визита в Белосток планирую изучить их городскую сеть велопроката BiKeR. Там берешь велосипед напрокат, тут же оплачиваешь, а оставляешь на любой другой велопарковке города. Мечтаю, чтобы такая сеть была и в нашем городе. Причем это задача для малого бизнеса, — рассказал мэр Гродно Мечислав Гой во время приема граждан в СШ № 13 в среду, 14 марта.

Сеть городского велопроката в Белостоке — Białostocka Komunikacja Rowerowa, или сокращенно BiKeR — заработала в мае 2014 года. Сегодня она насчитывает более 460 велосипедов, которые можно арендовать в любой из 46 точек проката, размещенных по всему городу. BiKeR управляется высокотехнологичным оборудованием, а участие обслуживающего персонала сведено к минимуму. При этом воспользоваться прокатом могут не только жители Белостока, но и гости. Чтобы взять велосипед в аренду, надо зарегистрироваться на сайте и пополнить счет минимум на 10 злотых (5 рублей 74 копейки). В качестве логина используется номер мобильника. Стоимость велосипеда напрокат: первые 20 минут бесплатно, с 21-й по 60-ю минуту — 1 злотый (57 копеек), следующий час — 3 злотых (1 рубль 72 копейки).

В конце марта начнется подготовка к открытию нового велосезона. По словам мэра, продолжится работа по снижению высоты тротуаров, будет обновлена разметка велодорожек, установят дополнительные велопарковки. Эти меры предусмотрены единой концепцией развития велодвижения, которая разработана с участием общественного объединения «ВелоГродно».

 
Теги: Гродно
 
 
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В конце марта начнется подготовка к открытию нового велосезона. По словам мэра, продолжится работа по снижению высоты тротуаров, будет обновлена разметка...

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