Лукашенко пообщался с военными, ознакомился с их бытом и поел в солдатской столовой

Александр Лукашенко 16 марта посетил воинскую часть 5448 в Минске, выступил перед военнослужащими, осмотрел военную технику и поел в солдатской столовой.

В выступлении президент заявил, что роль внутренних войск «великая» и «успокаивающая», и важно, что присутствие военного патруля на улицах вызывает чувство уверенности и спокойствие у граждан, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что внутренние войска в мирное время выполняют функции по наведению внутреннего порядка в стране, «это почетная служба».

Лукашенко поздравил военнослужащих внутренних войск со 100-летием образования ВВ МВД и поблагодарил за ту большую роль, которую они выполняют в обществе.

Затем президент осмотрел парково-лесной комплекс с военной техникой и обратил внимание на пустующие боксы, которые стоят с советских времен.

«Это огромная территория. Думайте, что мы тут будем размещать и как будем использовать», — сказал он военным.

Президенту рассказали о жилищных вопросах, о том, что вскоре на территории части появится общежитие.

Затем Лукашенко побывал на занятиях, в тренажерном зале и спальне, где на тумбочках лежали телефоны. По словам командующего ВВ Юрия Караваева, мобильные телефоны в части не запрещены, однако с отключенным интернетом, так как он отвлекает от службы.

Лукашенко согласился с такими требованиями. Более того, через подключенный к сети телефон можно отследить перемещение отдельных военнослужащих и сделать выводы о действиях части в целом, отметил он.

Посещение главой государства военной части внутренних войск было приурочено к 100-летию со дня образования внутренних войск МВД.

Напомним, 12 марта в Беларуси по поручению президента госсекретариат службы безопасности начал комплексную проверку Вооруженных сил страны.