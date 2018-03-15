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Лукашенко пообщался с военными, ознакомился с их бытом и поел в солдатской столовой
Александр Лукашенко 16 марта посетил воинскую часть 5448 в Минске, выступил перед военнослужащими, осмотрел военную технику и поел в солдатской столовой.
В выступлении президент заявил, что роль внутренних войск «великая» и «успокаивающая», и важно, что присутствие военного патруля на улицах вызывает чувство уверенности и спокойствие у граждан,
Он отметил, что внутренние войска в мирное время выполняют функции по наведению внутреннего порядка в стране, «это почетная служба».
Лукашенко поздравил военнослужащих внутренних войск со 100-летием образования ВВ МВД и поблагодарил за ту большую роль, которую они выполняют в обществе.
Затем президент осмотрел парково-лесной комплекс с военной техникой и обратил внимание на пустующие боксы, которые стоят с советских времен.
«Это огромная территория. Думайте, что мы тут будем размещать и как будем использовать», — сказал он военным.
Президенту рассказали о жилищных вопросах, о том, что вскоре на территории части появится общежитие.
Затем Лукашенко побывал на занятиях, в тренажерном зале и спальне, где на тумбочках лежали телефоны. По словам командующего ВВ Юрия Караваева, мобильные телефоны в части не запрещены, однако с отключенным интернетом, так как он отвлекает от службы.
Лукашенко согласился с такими требованиями. Более того, через подключенный к сети телефон можно отследить перемещение отдельных военнослужащих и сделать выводы о действиях части в целом, отметил он.
Напомним, 12 марта в Беларуси по поручению президента госсекретариат службы безопасности начал
В связи с проверкой ВС в Беларуси начался
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Александр Лукашенко 16 марта посетил воинскую часть 5448 в Минске, выступил перед военнослужащими, осмотрел военную технику и поел в солдатской столовой.
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