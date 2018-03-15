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Автор самого быстрого гола в истории сборной России, вероятно, пропустит домашний чемпионат мира

16.03.2018 16:24 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, получивший травму в ответном матче 1/8 финала против германского «РБ Лейпцига», прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба питерского клуба.


Александр Кокорин. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно. Но уже сейчас можно говорить о том, что с большой долей вероятности форвард пропустит домашний чемпионат мира, который пройдет летом 2018 года в России. Восстановление футболистов после разрыва крестообразных связок колена обычно длится от 6 до 9 месяцев.

Александр Кокорин с 10 голами является вторым снайпером нынешнего чемпионата России, уступая только Федору Смолову из «Краснодара».

Александр Кокорин известен также тем, что является автором самого быстрого гола в истории сборной России: он отличился на 19-й секунде в матче против сборной Люксембурга 6 сентября 2013 года.

В составе сборной России это уже третья значимая потеря накануне домашнего чемпионата мира. Ранее из-за травм крестообразных связок колена из строя выбыли защитники Георгий Джикия из московского «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

Шансы попасть в состав сборной России на чемпионат мира в отсутствие Кокорина повышаются у габаритного нападающего Артема Дзюбы, который потерял место в основе «Зенита» и был отдан в аренду тульскому «Арсеналу».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

 
 
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Александр Кокорин прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв крестообразных связок колена.

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