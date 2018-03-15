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Песков пообещал ответные меры Кремля на действия Лондона в любую минуту

16.03.2018 16:53 — Разное | Ежедневник  
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Песков пообещал ответные меры Кремля на действия Лондона в любую минуту

Кремль может объявить об ответных мерах на действия Лондона «в любую минуту», заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении выслать из страны 23 российских дипломата из-за отравления Сергея Скрипаля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответные меры на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов, которую Лондон объяснил причастностью Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могут последовать в любой момент, пишет РБК.

«Ответные меры не заставят себя долго ждать», - сказал Песков, отметив, что шаги Москвы будут «полностью соответствовать интересам нашей страны».

При этом Дмитрий Песков уточнил, что ответные действия могут последовать в любую минуту, независимо от выборов президента в России.

 
 
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Кремль может объявить об ответных мерах на действия Лондона «в любую минуту», заявил Дмитрий Песков.

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