Песков пообещал ответные меры Кремля на действия Лондона в любую минуту





Кремль может объявить об ответных мерах на действия Лондона «в любую минуту», заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении выслать из страны 23 российских дипломата из-за отравления Сергея Скрипаля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответные меры на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов, которую Лондон объяснил причастностью Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могут последовать в любой момент, пишет РБК.

«Ответные меры не заставят себя долго ждать», - сказал Песков, отметив, что шаги Москвы будут «полностью соответствовать интересам нашей страны».

При этом Дмитрий Песков уточнил, что ответные действия могут последовать в любую минуту, независимо от выборов президента в России.