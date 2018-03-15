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Apple раскрыла дату следующей презентации. Скорее всего, нам покажут новые iPad и MacBook
Компания Apple разослала западным изданиям приглашение на презентацию, которая состоится 27 марта. Об этом
В приглашении сказано, что пресс-конференция будет посвящена «новым креативным идеям для учителей и студентов». Кроме того, она пройдет не в кампусе компании Apple Park в Купертино, а в одной из школ Чикаго.
Предположим, что на мероприятии производитель может анонсировать новые планшеты iPad и обновленную версию лэптопа MacBook Air.
Последний, скорее всего, получит 13,3-дюймовый экран разрешением 2560 на 1600 пикселей. Для сравнения: в актуальном поколении MacBook Air устанавливается экран разрешением в 1440 на 900 точек.
Среди других ожидаемых изменений в сравнении с продающимся сегодня лэптопом — более быстрый процессор и улучшенная графическая система. Скорее всего, новинку также оснастят портами USB Type-C. Ориентировочная цена гаджета — 799−899 долларов.
Обозреватель The Verge утверждает, что на презентации производитель также анонсирует недорогую «стартовую» версию планшета iPad с экраном на 9,7 дюйма, который будет стоить около 259 долларов. Нынешняя базовая модель в линейке компании в США продается от 329 долларов.
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Напомним: 27 марта состоится презентация новых флагманских смартфонов
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Мероприятие пройдет 27 марта.
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