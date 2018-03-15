Белорусы смогут узаконить самовольную реконструкцию частных жилых домов, расположенных на территории перспективного сноса. Об этом заявили представители Министерства архитектуры и строительства и управления землеустройства Государственного комитета по имуществу, давая разъяснения к указу № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков», сообщает БЕЛТА .

Новый указ отменяет ограничения по улучшению частного сектора, расположенного на территории перспективного сноса. Многие собственники, чьи дома по решению горисполкома должны были идти под снос, ждали его десятилетиями. Поэтому многие вынуждены были улучшать свое жилье без разрешительных документов. В результате при сносе компенсация начислялась только на фактически зарегистрированное строение.

После публикации указа народ потянулся за разрешениями в местные исполкомы, но там людей одернули : нужны пояснения. Теперь они есть.

«Если гражданин, чей дом в соответствии с градостроительной документацией в перспективе подлежит сносу, осуществил реконструкцию без разрешительной документации до принятия указа № 463, то в рамках указа допускается его принять в эксплуатацию, если не нарушены другие существенные требования», — объяснил Артем Юшкевич, заместитель начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства.

Чтобы узаконить так называемую самовольную реконструкцию, необходимо обратиться в местный исполком. Специальная комиссия обследует объект и, при отсутствии существенных нарушений действующих норм, исполком примет решение о принятии объекта самовольного строительства в эксплуатацию. После этого гражданин в органах по государственной регистрации недвижимого имущества сможет зарегистрировать объект.

Указ № 463 отменил ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов. Теперь в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки, граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд.