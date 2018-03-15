Человек из ниоткуда. Один из самых загадочных баскетболистов мира сменил клуб в НБА

В конце февраля нападающий Эрсан Ильясова подписал контракт с клубом НБА «Филадельфия 76» на ближайшие несколько месяцев. Казалось бы, малопримечательный факт в мире баскетбола, но только если речь не идет об одном из самых загадочных игроков мира. SPORT.TUT.BY, впечатлившись деталями биографии Ильясовы, вспоминает одну из самых детективных историй в современном баскетболе.



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По условиям сделки с "Филадельфией 76" форвард не только получит шанс побороться за чемпионский титул в команде, что рвется в плей-офф, но и заработает чуть более полумиллиона долларов. Смешные деньги по современным заокеанским меркам — равно как и сумма компенсации за разорванное с «Атлантой» соглашение на 9 млн долларов ради переезда в Пенсильванию. Но даже такие гонорары кажутся заоблачными сообществу татар, проживающих в Крыму. И потому спортсменом гордится всякий, кто знаком с ним или его родителями, Анваром и Иралией. По убеждению местных жителей, парень — настоящая гордость региона. Пусть себе его спортивная дорога к славе загадочно петляла по маршруту к Олимпу, а сам баскетболист давно отрекся от корней, признав Турцию новой родиной.

Последнее, к слову, происходило в обстановке таинственной драмы под стать самым напряженным сценам «Игры престолов». Рожденный в Бухаре парень постигал азы баскетбола с 11 лет, но спустя четыре сезона занятий в детско-юношеской школе осознал, что достиг в развитии потолка. Вызовы в минорные сборные страны лишь подтверждали подозрение: по эту сторону границы перспектив не видать. Достаточно было оценить физическую готовность партнеров по команде, их уровень технической оснащенности, глубину понимания тактики, чтобы потерять веру в светлое будущее. Тогда как всего в нескольких сотнях километров от домашнего очага цвел соблазнительными кущами баскетбольный турецкий рай. Тамошние клубы гремели на международной арене, национальная сборная замахивалась на решение самых высоких задач, а финансовые условия были столь щедрыми даже во втором дивизионе, что месячная зарплата могла озолотить любого узбека. Вот в августе 2002-го Ильясова — или, как значилось в его паспорте в тот момент, Арсен Ильясов — и рискнул «перейти границу у реки».

Версии того, что стало реальным триггером к бегству форварда, расходятся. Кто-то говорит, мол, родители спортсмена, запланировав переезд в Турцию, заранее подготовили все необходимое для бегства сына; иные же считают, что путешествие с юношеской командой на чужбину оказалось тем туннелем, по которому Ильясова ушел в никуда — споры не утихают до сих пор. Однако конец и у той, и у другой историй одинаково печален. В августе 2002-го Арсен навсегда покинул родные края и полностью оборвал всякую связь с Узбекистаном, попросту исчезнув со всех радаров.

Впрочем, в жизни, как и в физике, пустоты не бывает: если где-то что-то исчезает, в другом месте прибывает моментально. Поэтому пока в Бухаре заполнялись формуляры по формату «пропал без вести» и велись поиски великана (уже в восьмом классе Ильясова вымахал до 195 см), стамбульские регистраторы составляли акт об обретении Турцией нового подданного. Причем никого не смущало, что нарисовался двухметровый амбал вместе с нареченным отцом спустя… 15 лет после рождения мальчика. Семесеттин Булут сетовал, что при рождении сына было как-то не до формальностей. А затем то руки не доходили, то проблемы со здоровьем мешали. Подтвердить или опровергнуть сказанное мужчиной оказалось некому: по версии Булута, родственников, близких или членов семьи у ходоков не осталось. Равно как не обнаружилось и метрик, по которым имелся бы хоть призрачный шанс установить истинное происхождение или хотя бы возраст чада. Потому заполнялся паспорт и прочие сопроводительные анкеты под диктовку отца.

Имя? Эрсан Ильясова. Место рождения? Эскишехир, Турция. Год рождения? 1987-й… В этом месте наверняка возникла неловкая пауза, поскольку стоявший рядом бугай уже очевидно был совершеннолетним. И руки регистратора как-то сами собой вновь потянулись к компьютеру, где национальная база хранила информацию обо всех гражданах страны. Увы, на каждый запрос (история болезни, медицинская страховка, данные по образованию, штрафы и наказания) ответ машины был неизменен: данные по указанному имени отсутствуют. Пришлось верить на слово — благо прецеденты в истории были. В случае проверок легким движением руки из архивов доставался кейс Мирсада Яховича десятилетней давности. Босниец в столь же раннем возрасте махнул из родного Нови Сада на земли янычар, был одарен новыми метриками, именем Мирсад Тюркджан и паспортом Турции, после чего с чистого листа писал свою баскетбольную (и, как впоследствии выяснилось, славную) историю. Так что если нотариусам и нужно было какое подтверждение, то лишь от федерации баскетбола страны. Мол, и вправду есть такой добрый молодец, как Ильясова, в наших краях — жив, здоров и готов трудиться на пользу Ататюрку со товарищи.



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Турецкая баскетбольная федерация не заставила себя ждать и включила Эрсана сначала в команду U-16, а затем заявила на чемпионат Европы U-20. Первый факт совсем уж выбесил узбеков. Мол, мало того что турки игрока «натурализовали» нелегально, так еще и «рисованного» против детей выставили! Как результат, в международную федерацию баскетбола был направлен официальный запрос с просьбой провести расследование в отношении нападающего. К письму прикрепили свидетельства детских тренеров Ильясовы, формуляры с ранними метриками спортсмена, выписки и справки, что доказывали «фейковую» натуру игрока. Однако турки выиграли юридическую тяжбу за явным преимуществом. Отчасти потому, что паспорт, полученный Эрсаном, по местному законодательству был оформлен без сучка и задоринки — оспаривать его легитимность было нереально. С другой стороны, бонзы турецкой федерации очень умело провернули ряд закулисных маневров, финансово подкрепив свои аргументы в споре при передаче оных новому руководству ФИБА. Шедшему на всех парах к власти в мировом баскетболе Патрику Бауманну в ту пору союзничество с могучей (и в вопросах влияния, и инфраструктуры, и денег) турецкой федерацией было за счастье. А потому и на спортивном поле появление Ильясовы было признано легальным.

Выиграли от этого обе стороны — узбеков, разумеется, выносим за скобки. Янычары в лице форварда получили перспективный и многообещающий актив, который с ходу принялся подтверждать выданные авансы. Что на кадетском, что на юношеском форумах континента нападающий-переросток выводил свою команду в финалы и брал призы самому ценному игроку. Затем же почти добрый десяток лет являлся системообразующим исполнителем в национальной дружине. «Дюжина богатырей», как прозвали коллектив в Турции, в тот период пестрела громкими именами — и постоянно котировалась в пуле претендентов на медали. Однако большой куш на топ-турнирах сорвала лишь однажды. В 2010-м, на домашнем первенстве планеты, Ильясова и Ко, стали серебряными призерами, уступив лишь американской «дрим-тим». И пусть на форуме не обошлось без судейской помощи принимающей стороне, тот результат навсегда вошел в историю — и стал самым успешным в баскетбольной летописи янычар.



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Что до самого Ильясовы, то выход на большую международную арену катапультировал его карьеру за океан — и обеспечил процветание для всей семьи. Всего спустя год выступлений за «Улкер» менеджеры «Милуоки» пригласили Эрсана в НБА. Сразу завоевать Америку у нападающего не получилось — спустя два сезона пришлось возвращаться на отогрев в «Барселону». Но после победы в «примере» в 2009-м «Бакс» вновь заманили великана в Висконсин. С тех пор Ильясова неотлучно выступает в сильнейшей лиге мира, лишь время от времени меняя команды. Так, сегодня за его плечами есть опыт выступлений в «Детройте», «Орландо», «Оклахоме», «Филадельфии» и «Атланте». При этом не сказать, чтобы кого-то из заокеанских работодателей беспокоили его биологический возраст или мутное геополитическое прошлое. Пока он стабильно дает «10 очков + 6 подборов» за 20-25 минут на площадке, Эрсану будут платить.

Деньги же помогли спортсмену перевести настоящих родителей из-под Симферополя к себе и наконец-то жить той жизнью, которой он был лишен долгие годы. Прежде ведь встречи у родственников были эпизодическими и короткими: скажем, в 2008-м Анвар и Ираклия специально приезжали из Бухары в Киев, чтобы повидать сына перед встречей турок с национальной сборной Украины. Долгий путь окупился лишь тремя часами свидания, после чего Ильясова-младший вновь укатил в Стамбул. Благо после воссоединения внутри семьи воцарился мир и любовь: перманентно наведываясь в гости в Бухару, Ираклия рассказывала, что счастье наконец-то поселилось и в их доме. Правда, при этом умалчивала, какой ценой семье Ильясова оно далось…