В Доме футбола состоялись заседания двух комитетов Белорусской федерации футбола, на которых были вынесены решения о новых санкциях к клубу «Крумкачы».



Фото: Юлианна Рипинская

Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ за отказ от участия в четвертьфинальном матче Кубка Беларуси-2017/18 против гродненского «Немана» присудил «Крумкачам» техническое поражение (0:3). На клуб также наложен штраф в размере 500 базовых величин (12 250 рублей, или около 6230 долларов).

Еще два решения касаются игроков команды «Крумкачы».

«За оскорбительное поведение футболист Евгений Костюкевич дисквалифицирован на 5 матчей, а также на игрока наложен штраф в размере 50 базовых величин (1225 рублей). За оскорбительное поведение футболист Ярослав Богунов дисквалифицирован на 3 матча, а также на игрока наложен штраф в размере 20 базовых величин (490 рублей)», — говорится в сообщении на сайте АБФФ.

В чем заключается «оскорбительное поведение» — не уточняется. Но, вероятно, поводом для наказания стали резкие и нелицеприятные высказывания футболистов в адрес АБФФ в соцсетях или в интервью журналистам.

Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ вынес вердикт также в отношении брестского «Динамо». За использование болельщиками клуба пиротехнических изделий во время матча за Суперкубок Беларуси-2018 на ФК «Динамо-Брест» наложен штраф в размере 50 базовых величин (1225 рублей).

На заседании комитета по статусу и трансферам футболистов АБФФ с футбольного клуба «Крумкачы» сняты еще 3 турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие. Причина все та же — в связи с систематическим неисполнением решений комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба.

Напомним, что ранее ФК «Крумкачы» уже был наказан снятием 2 турнирных очков в лиговом соревновании сезона 2018 года.

Таким образом, у «Крумкачоў» в пассиве будет уже «-5 очков» со старта турнира в любой лиге, если команда продолжит существование.

Кроме того, за необеспечение явки представителя футбольного клуба на заседание принято решение наложить на председателя правления ООО «ФК Крумкачы» Дениса Шунто штраф в размере 20 базовых величин (490 рублей).

Напомним, 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию отказался принимать заявление клуба «Крумкачы» на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси — 2018.

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў» на решение комитета по клубному лицензированию.

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая прошла 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

13 марта «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ на решение комитета по клубному лицензированию. Оно будет рассмотрено до 20 марта.