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АБФФ сняла с "Крумкачоў" еще 3 очка и оштрафовала футболистов за "оскорбительное поведение"
В Доме футбола состоялись заседания двух комитетов Белорусской федерации футбола, на которых были вынесены решения о новых санкциях к клубу «Крумкачы».
Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ за отказ от участия в четвертьфинальном матче Кубка Беларуси-2017/18 против гродненского «Немана»
Еще два решения касаются игроков команды «Крумкачы».
«За оскорбительное поведение футболист Евгений Костюкевич дисквалифицирован на 5 матчей, а также на игрока наложен штраф в размере 50 базовых величин (1225 рублей). За оскорбительное поведение футболист Ярослав Богунов дисквалифицирован на 3 матча, а также на игрока наложен штраф в размере 20 базовых величин (490 рублей)», — говорится в сообщении на сайте АБФФ.
В чем заключается «оскорбительное поведение» — не уточняется. Но, вероятно, поводом для наказания стали резкие и нелицеприятные высказывания футболистов в адрес АБФФ в соцсетях или в интервью журналистам.
Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ вынес вердикт также в отношении брестского «Динамо». За использование болельщиками клуба пиротехнических изделий во время матча за Суперкубок Беларуси-2018 на ФК «Динамо-Брест» наложен штраф в размере 50 базовых величин (1225 рублей).
На заседании комитета по статусу и трансферам футболистов АБФФ с футбольного клуба «Крумкачы»
Напомним, что ранее ФК «Крумкачы» уже был наказан снятием 2 турнирных очков в лиговом соревновании сезона 2018 года.
Таким образом, у «Крумкачоў» в пассиве будет уже «-5 очков» со старта турнира в любой лиге, если команда продолжит существование.
Кроме того, за необеспечение явки представителя футбольного клуба на заседание принято решение наложить на председателя правления ООО «ФК Крумкачы» Дениса Шунто штраф в размере 20 базовых величин (490 рублей).
Напомним, 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию
2 марта «Крумкачы» были
12 марта один из основателей клуба Денис Шунто
13 марта «Крумкачы»
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В Доме футбола состоялись заседания двух комитетов Белорусской федерации футбола, на которых были вынесены решения о новых санкциях к клубу "Крумкачы".
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