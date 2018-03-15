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Жуткое ДТП: Renault разорвало на части, водитель погиб

16.03.2018 17:41 — Разное | БДГ  
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Водитель Renault на трассе Барановичи — Ляховичи не справился с управлением, в результате чего он погиб на месте происшествия, а его 30-летняя жена попала в реанимацию.

Об этом сообщают в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По информации службы, 25-летний водитель на закруглении дороги не сбросил скорость, машину отбросило на обочину и несло юзом 70 метров, после чего она опрокинулась.

От удара у Renault вырвало двигатель, водителя и пассажирку выбросило из салона.

Судя по фото ГАИ, в автомобиле оторваны и другие части, а салон смят.

Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.

 
 
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Водитель Renault на трассе Барановичи — Ляховичи не справился с управлением, в результате чего он погиб на месте происшествия, а его 30-летняя жена попала в реанимацию.

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