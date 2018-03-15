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Жуткое ДТП: Renault разорвало на части, водитель погиб
Водитель Renault на трассе Барановичи — Ляховичи не справился с управлением, в результате чего он погиб на месте происшествия, а его 30-летняя жена попала в реанимацию.
Об этом
По информации службы, 25-летний водитель на закруглении дороги не сбросил скорость, машину отбросило на обочину и несло юзом 70 метров, после чего она опрокинулась.
От удара у Renault вырвало двигатель, водителя и пассажирку выбросило из салона.
Судя по фото ГАИ, в автомобиле оторваны и другие части, а салон смят.
Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.
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Водитель Renault на трассе Барановичи — Ляховичи не справился с управлением, в результате чего он погиб на месте происшествия, а его 30-летняя жена попала в реанимацию.
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