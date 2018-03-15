Жуткое ДТП: Renault разорвало на части, водитель погиб

Водитель Renault на трассе Барановичи — Ляховичи не справился с управлением, в результате чего он погиб на месте происшествия, а его 30-летняя жена попала в реанимацию.

Об этом сообщают в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По информации службы, 25-летний водитель на закруглении дороги не сбросил скорость, машину отбросило на обочину и несло юзом 70 метров, после чего она опрокинулась.

От удара у Renault вырвало двигатель, водителя и пассажирку выбросило из салона.

Судя по фото ГАИ, в автомобиле оторваны и другие части, а салон смят.

Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажирка ремнями безопасности пристегнуты не были.