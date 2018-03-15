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"Крумкачы" отказались от участия и в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси
Футбольный клуб «Крумкачы» официально уведомил Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» и футбольный клуб «Неман» об отказе от участия в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси сезона- 2017/18, — сообщает
Таким образом, второй четвертьфинальный матч Кубка Беларуси с участием футбольных клубов «Неман» и «Крумкачы», который был запланирован к проведению 17 марта в Гродно, не состоится.
Ранее «Крумкачы» отказались от проведения домашнего матча с «Неманом» в четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси, который должен был пройти 11 марта. За это комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ
Напомним, 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию
2 марта «Крумкачы» были
12 марта один из основателей клуба Денис Шунто
13 марта «Крумкачы»
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"Крумкачы" официально уведомили АБФФ и футбольный клуб "Неман" об отказе от участия в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси.
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