Футбольный клуб «Крумкачы» официально уведомил Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» и футбольный клуб «Неман» об отказе от участия в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси сезона- 2017/18, — сообщает пресс-служба АБФФ.



Кубок Беларуси по футболу. Фото: abff.by

Таким образом, второй четвертьфинальный матч Кубка Беларуси с участием футбольных клубов «Неман» и «Крумкачы», который был запланирован к проведению 17 марта в Гродно, не состоится.

Ранее «Крумкачы» отказались от проведения домашнего матча с «Неманом» в четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси, который должен был пройти 11 марта. За это комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ присудил «Крумкачам» техническое поражение (0:3). На клуб также наложен штраф в размере 500 базовых величин (12 250 рублей, или около 6230 долларов).

Напомним, 26 февраля комитет АБФФ по клубному лицензированию отказался принимать заявление клуба «Крумкачы» на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси — 2018.

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў» на решение комитета по клубному лицензированию.

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая прошла 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

13 марта «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ на решение комитета по клубному лицензированию. Оно будет рассмотрено до 20 марта.