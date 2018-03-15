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Ведение понятия уголовный проступок будет способствовать гуманизации ответственности
16.03.2018 17:35 — Разное | Ежедневник
Введение в законодательство понятия уголовного проступка является своеобразной гуманизацией ответственности, считает председатель Верховного суда Валентин Сукало.
"Это своеобразная гуманизация ответственности, своеобразное милосердие", - сказал Валентин Сукало. Уголовный проступок предполагал бы назначение наказания человеку, но без судимости и ее последствий. Понятие уголовного проступка могло бы включать часть мелких, незначительных преступлений, которые сегодня есть в Уголовном кодексе, а также ряд административных правонарушений, содержащихся в Кодексе об административных правонарушениях.
"Во всяком случае мы так планируем. Не знаю, будет ли это претворено в жизнь, но Верховный суд с такой инициативой вышел. И мне кажется, в этом направлении нас поддержат", - сказал председатель Верховного суда.
В то же время он добавил, что это не простой вопрос, требующий обсуждения. Необходимо менять Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, менять некоторые судебные процедуры. Уголовный проступок как форма ответственности действует в некоторых странах постсоветского пространства и дальнего зарубежья. В частности, в Казахстане это понятие было введено пять лет назад, пишкет БЕЛТА.
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Введение в законодательство понятия уголовного проступка является своеобразной гуманизацией ответственности, считает председатель Верховного суда Валентин...
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