Правительство выделило Банку развития 1283,33 миллиона рублей на финансирование госпрограмм





Постановлением Совета министров от 15.03.2018 №200 утвержден план финансирования ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ государственных программ и мероприятий в 2018 году. Всего предусмотрено выделение 1283,33 млн рублей.

В частности, будет осуществляться недирективное кредитование организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие социальной инфраструктуры, организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие транспортной инфраструктуры, организаций, реализующих направленные на создание и развитие инженерной инфраструктуры инвестиционные проекты, сообщила пресс-служба Совмина.