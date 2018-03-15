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Правительство выделило Банку развития 1283,33 миллиона рублей на финансирование госпрограмм
16.03.2018 18:13 — Разное | Ежедневник
Постановлением Совета министров от 15.03.2018 №200 утвержден план финансирования ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ государственных программ и мероприятий в 2018 году. Всего предусмотрено выделение 1283,33 млн рублей.
В частности, будет осуществляться недирективное кредитование организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие социальной инфраструктуры, организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие транспортной инфраструктуры, организаций, реализующих направленные на создание и развитие инженерной инфраструктуры инвестиционные проекты, сообщила пресс-служба Совмина.
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Постановлением Совета министров от 15.03.2018 №200 утвержден план финансирования ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ государственных программ и мероприятий в 2018...
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